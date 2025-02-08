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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Втрата України може стати для Заходу стратегічною катастрофою, - Фейгін

Віталій Бесараб
8 лютого, 2025 субота
18:00
Війна з Росією НАТО

Російський опозиційний політик Марк Фейгін переконаний, що якщо Європа хоче захиститися від загрози зі сходу, без України ці країни не здатні будуть протистояти Росії

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Втрата України стане для Заходу стратегічною катастрофою. Це найбільша країна Східної Європи, яка до війни мала 40 мільйонів населення. Зараз, можливо, 25 мільйонів. Але все одно це не можна просто так віддати. Це єдиний геополітичний буфер, який відділяє Європу від Росії. Без нього Європа залишиться беззахисною перед східною загрозою. Якщо Україна буде поглинута, а Білорусь уже фактично окупована, тоді три найбільші східнослов’янські народи опиняться під контролем Москви. Це стане серйозною загрозою для країн Балтії, Польщі та інших держав. Тому для України не потрібно нічого вигадувати. Якщо Захід не зрозуміє, що існування України – це питання його власної безпеки, то жодні аргументи вже не допоможуть. Якщо не буде України, загроза прийде безпосередньо до них", - пояснив Фейгін.

Політолог зауважив, що Європа дійсно починає готуватись до конфронтації з Росією. Втім, на його думку, збільшення витрат на оборону, зміни до законодавства не допоможуть Європі захиститись від Росії, якщо Україна зазнає поразки у війні.

"У Європі це вже розуміють. У США – менше, бо вони за океаном, вони “острів”. Але в Європі все частіше говорять, що війна з Росією можлива через рік чи два. Вони вже розуміють реальність конфлікту з Москвою, намагаються готуватися: змінюють законодавство, повертаються від контрактних армій до призову - у Німеччині цей процес уже триває, у Франції поки що добровільний.Європа збільшує витрати на оборону, військовий бюджет. Раніше був мінімум 2% ВВП, зараз говорять уже про 5%. Хоча це відбувається під тиском Вашингтона, не всі країни можуть собі це дозволити, але дискусія вже йде, уже розглядають ці нормативи для забезпечення обороноздатності Європи. Але поки не буде України як редуту проти Москви, всі ці зусилля марні. Якщо Європа хоче захиститися від загрози зі сходу, без України вона цього не може зробити", - наголосив він.

  • 2 лютого генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс має готуватися до війни, а Європа не повинна проявляти слабкості до Росії, бо "інакше Росія може щось спробувати, так само, як в Україні".
  • У п'ятницю, 7 лютого, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що витрати на оборону європейських країн-членів НАТО і Канади зросли на 20% у 2024 році порівняно з попереднім роком

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
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Європа
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