Сили оборони знищили ворожий Су-25 на Торецькому напрямку
У суботу, 8 лютого, на Торецькому напрямку військовослужбовці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу ліквідували російський винищувач Су-25
Про це повідомила пресслужба 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу.
У суботу, 8 лютого, ...
"Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО", - йдеться у повідомленні.
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