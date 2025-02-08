Ердоган вважає за потрібне повністю скасувати санкції ЄС проти Сирії

Про це пише директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

Зазначено, що Макрон та Ердоган обговорили питання двосторонніх відносин країн, регіональні й глобальні проблеми.

Також турецький президент сказав, що зняття санкцій з Дамаска було б "доречним".

"Призупинення Європейським Союзом санкцій проти Сирії було б надзвичайно доречним і важливо повністю їх скасувати в новий період", - висловився Ердоган, заявивши, що Анкара "продовжуватиме безперервну підтримку Сирії".