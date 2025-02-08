Ердоган вважає за потрібне повністю скасувати санкції ЄС проти Сирії
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з французьким колегою Емманюелем Макроном, у якій наголосив на необхідності повного зняття європейських санкцій із Сирії
Про це пише директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.
Зазначено, що Макрон та Ердоган обговорили питання двосторонніх відносин країн, регіональні й глобальні проблеми.
Також турецький президент сказав, що зняття санкцій з Дамаска було б "доречним".
"Призупинення Європейським Союзом санкцій проти Сирії було б надзвичайно доречним і важливо повністю їх скасувати в новий період", - висловився Ердоган, заявивши, що Анкара "продовжуватиме безперервну підтримку Сирії".
- 7 лютого повідомлялось, що Європейський Союз розглядає можливість часткового призупинення низки санкцій щодо енергетичного сектору Сирії, зокрема заборони на імпорт сирої нафти з країни та на експорт технологій для нафтогазової галузі.
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