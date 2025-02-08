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Головна Світ Ердоган вважає за потрібне повністю скасувати санкції ЄС проти Сирії

Ердоган вважає за потрібне повністю скасувати санкції ЄС проти Сирії

Дар'я Куркіна
8 лютого, 2025 субота
13:49
Світ Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з французьким колегою Емманюелем Макроном, у якій наголосив на необхідності повного зняття європейських санкцій із Сирії

Зміст

Про це пише директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

Зазначено, що Макрон та Ердоган обговорили питання двосторонніх відносин країн, регіональні й глобальні проблеми.

Також турецький президент сказав, що зняття санкцій з Дамаска було б "доречним".

"Призупинення Європейським Союзом санкцій проти Сирії було б надзвичайно доречним і важливо повністю їх скасувати в новий період", - висловився Ердоган, заявивши, що Анкара "продовжуватиме безперервну підтримку Сирії".

  • 7 лютого повідомлялось, що Європейський Союз розглядає можливість часткового призупинення низки санкцій щодо енергетичного сектору Сирії, зокрема заборони на імпорт сирої нафти з країни та на експорт технологій для нафтогазової галузі.
Теги:
Новини
ЄС
Франція
Сирія
Туреччина
Реджеп Ердоган
Емманюель Макрон
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