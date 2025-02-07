ЄС розглядає можливість призупинення санкцій проти нафтової промисловості та банків Сирії

Про це інформує Bloomberg.

Згідно з повідомленням, запропоновані заходи можуть також включати зняття обмежень на фінансування видобутку та переробки нафти, а також на будівництво нових електростанцій.

Додатково ЄС планує виключити із санкційного списку декілька банків і частково послабити обмеження щодо центрального банку Сирії, що дозволить йому відновити фінансові операції. При цьому замороження активів, пов'язаних із центральним банком, найімовірніше, залишиться в силі.

Серед інших пропозицій ЄС — скасування заборон на експорт банкнот і авіаційного пального, а також послаблення обмежень на діяльність авіакомпаній. Все це має на меті полегшити ситуацію в країні, де видобуток нафти значно знизився з початку громадянської війни у 2011 році, коли Сирія добувала близько 400 тисяч барелів нафти на день.

Минулого місяця міністри закордонних справ ЄС затвердили план поступового пом'якшення санкцій проти Сирії.

Послаблення санкцій буде залежати від проведення реформ, які включають залучення етнічних меншин. Міністри погодилися, що усі заходи повинні бути зворотними, якщо сирійський уряд не виконає встановлені умови.