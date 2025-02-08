Європейські кліматологи заявили, що січень 2025 року став найтеплішим за всю історію спостережень
За даними Служби зміни клімату Copernicus, січень 2025 року був на 1,75°C спекотнішим, ніж в доіндустріальні часи, що продовжило серію історичних максимумів у 2023 і 2024 роках
Про це інформує Science Alert.
Науковці сподівались, що після досягнення піку феномену Ель-Ніньо в січні, температура почне знижуватись із переходом до прохолодної фази Ла-Ніньо. Але відтоді спека тримається на рекордних або майже рекордних рівнях.
Кліматолог Жюльєн Ніколя з Copernicus зазначив, що січневі температури були на 0,09°C вищими за попередній рекорд січня 2024 року - це "значний запас" у глобальному температурному вимірі.
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"Це те, що робить це трохи несподіваним... ви не бачите цього ефекту охолодження або, принаймні, тимчасового гальмування глобальної температури, який ми очікували побачити", - заявив він.
Стефан Рамсторф з Потсдамського університету зауважив, що це перший випадок, коли температура в період Ла-Ніньо виявилася вищою, ніж під час попереднього Ель-Ніньо.
"Це викликає серйозне занепокоєння - за останні шістдесят років усі двадцять п'ять січневих періодів Ла-Ніни були холоднішими за попередні роки", - додав він.
Очікується, що цього року Ла-Ніна буде слабшою, і вчені з Copernicus вважають, що температури в Тихому океані свідчать про можливу зупинку охолодження. Ніколя зауважив, що це явище може зникнути вже в березні.
- 10 січня 2025 року Служба зміни клімату Європейського Союзу Copernicus (C3S) підтвердила, що у 2024 році температура на планеті вперше перевищила критичну межу у 1,5°C порівняно з доіндустріальним періодом.
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