Європейські кліматологи заявили, що січень 2025 року став найтеплішим за всю історію спостережень

Про це інформує Science Alert.

Науковці сподівались, що після досягнення піку феномену Ель-Ніньо в січні, температура почне знижуватись із переходом до прохолодної фази Ла-Ніньо. Але відтоді спека тримається на рекордних або майже рекордних рівнях.

Кліматолог Жюльєн Ніколя з Copernicus зазначив, що січневі температури були на 0,09°C вищими за попередній рекорд січня 2024 року - це "значний запас" у глобальному температурному вимірі.

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"Це те, що робить це трохи несподіваним... ви не бачите цього ефекту охолодження або, принаймні, тимчасового гальмування глобальної температури, який ми очікували побачити", - заявив він.

Стефан Рамсторф з Потсдамського університету зауважив, що це перший випадок, коли температура в період Ла-Ніньо виявилася вищою, ніж під час попереднього Ель-Ніньо.

"Це викликає серйозне занепокоєння - за останні шістдесят років усі двадцять п'ять січневих періодів Ла-Ніни були холоднішими за попередні роки", - додав він.

Очікується, що цього року Ла-Ніна буде слабшою, і вчені з Copernicus вважають, що температури в Тихому океані свідчать про можливу зупинку охолодження. Ніколя зауважив, що це явище може зникнути вже в березні.