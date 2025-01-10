Світ пережив перший рік з температурою, яка на 1,5°C перевищила доіндустріальний рівень

Про це повідомляє Reuters.

Директор Copernicus Кардо Буонтемпо підкреслив, що кожен місяць 2024 року виявився найтеплішим або другим у рейтингу найтепліших за всю історію спостережень.

За його словами, середня температура у світі перевищила на 1,6°C показники 1850-1900 років, а останні десять років стали найспекотнішими в історії. Крім того, зміна клімату призвела до зростання частоти катастрофічних явищ, зокрема лісових пожеж.

Хоча зміна клімату впливає на життя людей по всьому світу, політична воля для вирішення цієї проблеми в ряді країн почала зменшуватися. Новообраний президент США Дональд Трамп, який вступає на посаду 20 січня, уже охарактеризував зміни клімату як містифікацію, попри єдиний науковий консенсус.

Комісар ЄС з питань клімату Вопке Хукстра підкреслив, що перевищення температури на 1,5°C вимагає термінових дій.

"Це надзвичайно складно, в дуже складних геополітичних умовах, але у нас немає альтернативи", - наголосив він.

За словами Чуквумерідже Окереке, професора кліматичного управління Британського університету Брістоля, межа у 1,5°C має стати "грубим пробудженням для ключових політичних гравців, щоб вони почали діяти разом".

За оцінками кліматологів, 2024 рік відзначився також рекордним рівнем CO2 — понад 422 частини на мільйон в атмосфері. Британське метеорологічне бюро прогнозує, що у 2025 році температура знову може виявитися надзвичайно високою, але наразі підвищення викликане натуральними явищами, такими як Ель-Ніньо.