Світ пережив перший рік з температурою, яка на 1,5°C перевищила доіндустріальний рівень
У п'ятницю, 10 січня, Служба зміни клімату Європейського Союзу Copernicus (C3S) підтвердила, що у 2024 році температура на планеті вперше перевищила критичну межу у 1,5°C порівняно з доіндустріальним періодом
Про це повідомляє Reuters.
Директор Copernicus Кардо Буонтемпо підкреслив, що кожен місяць 2024 року виявився найтеплішим або другим у рейтингу найтепліших за всю історію спостережень.
За його словами, середня температура у світі перевищила на 1,6°C показники 1850-1900 років, а останні десять років стали найспекотнішими в історії. Крім того, зміна клімату призвела до зростання частоти катастрофічних явищ, зокрема лісових пожеж.
Хоча зміна клімату впливає на життя людей по всьому світу, політична воля для вирішення цієї проблеми в ряді країн почала зменшуватися. Новообраний президент США Дональд Трамп, який вступає на посаду 20 січня, уже охарактеризував зміни клімату як містифікацію, попри єдиний науковий консенсус.
Комісар ЄС з питань клімату Вопке Хукстра підкреслив, що перевищення температури на 1,5°C вимагає термінових дій.
"Це надзвичайно складно, в дуже складних геополітичних умовах, але у нас немає альтернативи", - наголосив він.
За словами Чуквумерідже Окереке, професора кліматичного управління Британського університету Брістоля, межа у 1,5°C має стати "грубим пробудженням для ключових політичних гравців, щоб вони почали діяти разом".
За оцінками кліматологів, 2024 рік відзначився також рекордним рівнем CO2 — понад 422 частини на мільйон в атмосфері. Британське метеорологічне бюро прогнозує, що у 2025 році температура знову може виявитися надзвичайно високою, але наразі підвищення викликане натуральними явищами, такими як Ель-Ніньо.
- 3 січня столиця В'єтнаму Ханой очолила список найбільш забруднених міст світу через рекордну концентрацію смогу в повітрі протягом останніх тижнів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.26 Купівля 42.26Продаж 42.98
- EUR Купівля 43.48Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе