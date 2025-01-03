Столицю В’єтнаму Ханой визнали містом з найбруднішим повітрям у світі
Столиця В'єтнаму Ханой очолила список найбільш забруднених міст світу через рекордну концентрацію смогу в повітрі протягом останніх тижнів
Про це інформує Reuters.
Станом на п'ятницю, 3 січня, рівень небезпечних часток PM2.5 у Ханої досяг 266 мікрограмів на кубічний метр, що стало найвищим показником серед усіх міст, згідно з даними платформи AirVisual, яка моніторить забруднення повітря в усьому світі.
У виданні зазначили, що В'єтнам, що є одним з основних виробничих центрів Південно-Східної Азії, зіштовхується з проблемами забруднення повітря у великих містах, зокрема в Ханої, уже протягом кількох років. Головними причинами забруднення є інтенсивний рух транспорту, паління сміття та промислова діяльність.
На зустрічі з представниками міністерства транспорту, що відбулася в днем раніше, віцепрем'єр В'єтнаму Тран Хонг Ха закликав до швидшого переходу на електромобілі в рамках зусиль щодо скорочення забруднення.
Згідно з планами, Ханой ставить за мету до 2030 року перевести не менш як 50% автобусів і 100% таксі на електричні автомобілі.
"Це відповідальність держави перед народом, і повинні бути конкретні і своєчасні дії", - наголосив Ха.
- У понеділок, 18 листопада, більшу частину північної Індії накрило густим шаром токсичного смогу, а показники якості повітря в столиці країни Нью-Делі сягнули найвищого рівня цього року.
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