Столицю В’єтнаму Ханой визнали містом з найбруднішим повітрям у світі

Про це інформує Reuters.

Станом на п'ятницю, 3 січня, рівень небезпечних часток PM2.5 у Ханої досяг 266 мікрограмів на кубічний метр, що стало найвищим показником серед усіх міст, згідно з даними платформи AirVisual, яка моніторить забруднення повітря в усьому світі.

У виданні зазначили, що В'єтнам, що є одним з основних виробничих центрів Південно-Східної Азії, зіштовхується з проблемами забруднення повітря у великих містах, зокрема в Ханої, уже протягом кількох років. Головними причинами забруднення є інтенсивний рух транспорту, паління сміття та промислова діяльність.

На зустрічі з представниками міністерства транспорту, що відбулася в днем раніше, віцепрем'єр В'єтнаму Тран Хонг Ха закликав до швидшого переходу на електромобілі в рамках зусиль щодо скорочення забруднення.

Згідно з планами, Ханой ставить за мету до 2030 року перевести не менш як 50% автобусів і 100% таксі на електричні автомобілі.

"Це відповідальність держави перед народом, і повинні бути конкретні і своєчасні дії", - наголосив Ха.