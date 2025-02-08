Ні дня без міжнародного скандалу...

Я б так схарактеризував діяльність Дональда Трампа протягом оцих двох тижнів з дня його інавгурації: зазіхання на Гренландію, Панамський канал, перейменування Мексиканської затоки на затоку "Американську", виселення палестинців із Сектора Гази... І ось нарешті надійшла черга до Міжнародного Кримінального Суду в Гаазі (ІСС).

Дональд Трамп та уряд Ізраїлю наклали санкції на Міжнародний Кримінальний Суд в Гаазі (ІСС) у зв'язку з розслідуванням МКС щодо ймовірних воєнних злочинів Ізраїлю та злочинів проти людяності у Газі. Запровадження Вашингтоном санкцій проти МКС — це удар невиданої сили та підлості по міжнародному праву і міжнародному судовому устрою який існує у світі десятиліттями. Санкції США щодо МКС знищують його авторитет в очах усього світу та опосередковано вказують, що його рішення не обов'язкові до виконання. Без сумнівів, для Путіна, якого МКС оголосив у міжнародний розшук такий розвиток подій лише на руку.

Читайте також: Трамп запровадив санкції проти Міжнародного кримінального суду: МКС засудив рішення, Нетаньягу подякував Попри те, що ні Сполучені Штати, ні Ізраїль не входять до числа 125 країн - членів МКС, санкції все одно матимуть руйнівний вплив на роботу та існування суду.

Санкції включають заборону співробітникам Суду МКС відвідувати США та Ізраїль, що дуже ускладнює їх роботу. Існує загроза, що фінансові установи можуть відмовитися від співпраці з Судом, побоюючись репресій з боку Сполучених Штатів.

"Компанії та організації можуть просто припинити співпрацю з МКС, оскільки це занадто великий ризик самим не потрапити під повторні санкції Вашингтона", — сказав Джеймс Патрік Секстон, доктор філософії в Asser Instituut та Університеті Амстердама.

"Великі американські постачальники, такі як Microsoft, можуть просто завчасно відмовитися від співробітництва з МКС. Американські юристи, громадяни США, які працюють в команді нинішнього головного прокурора МКС Каріма Хана просто вимушені звільнитися з посад, аби не бути позбавленими американського громадянства", — додав Секстон, який працює над дисертацією, що вивчає взаємодію між санкціями та міжнародним кримінальним правосуддям.

Експерти побоюються, що послаблення МКС, який розслідує воєнні злочини, злочини проти людства, геноцид і злочин агресії, може дати карт-бланш диктаторам у всьому світі й зокрема Володимиру Путіну, який вже оголошений в міжнародний розшук.

Санкції "спрямовані на те, щоб підірвати та знищити те, що міжнародна спільнота старанно створювала протягом десятиліть, якщо не століть", – сказала Агнес Калламар, генеральний секретар Amnesty International.