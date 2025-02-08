Російські окупанти маскують паливо в житлових дворах після ударів України по НПЗ, - "Атеш"

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Зазначено, що ворог здійснює такі дії після успішних атак українських Сил оборони на нафтопереробні заводи в РФ.

"Раніше Атеш повідомляв, що міністерство оборони РФ розробило нову стратегію зберігання палива після серії успішних ударів Сил оборони України по російських нафтобазах. Зараз ми отримуємо все більше підтверджень цьому", - кажуть партизани.

Рух стверджує, що з тимчасово окупованого Криму виходять колони паливозаправників та автоцистерн, які росіяни переміщують до лінії фронту, а потім - маскують у житлових районах та дворах українців.

"Друга армія у світі" виявилася нездатною захистити свою інфраструктуру, тому тепер змушена постійно пересувати паливо, ховати його під навісами, у сараях, біля магазинів та житлових будинків. Це спроба уникнути ударів, але ми фіксуємо кожен маршрут та точку зберігання", - підкреслюють агенти.