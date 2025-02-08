Скрипку Страдіварі 1714 року продали на аукціоні Sotheby's за $11,3 млн

Про це пише Yahoo Entertainment.

"Ця надзвичайна скрипка являє собою вершину майстерності та історії класичної музики, її неперевершене звучання і легендарне походження зачаровують як колекціонерів, так і музикантів", - прокоментувала голова Sotheby's Марі-Клаудія Хіменес.

Вказано, що покупець забажав залишитися анонімним.

Скрипка отримала назву на честь її видатних власників – віртуоза Йосипа Йоахіма та Сі-Хон Ма. Йоахім, який жив з 1831 по 1907 рік, вважається натхненником композитора Йоганна Брамса, оскільки він грав на цій скрипці під час прем'єри свого "Скрипкового концерту" у 1879 році. Сі-Хон Ма, який придбав інструмент у 1969 році, заповідав його Консерваторії Нової Англії в Бостоні після своєї смерті у 2009 році.

Ця скрипка стала третім найдорожчим музичним інструментом, коли-небудь проданим на аукціоні. Найбільшу суму виручили за іншу скрипку Страдіварі: її продали у 2011 році за 15,9 мільйона доларів.