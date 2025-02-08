Мудрий виборець не хоче чути правди
Прочитав думку, що ми перемогли просто тому, що досі живі*
Чим ближче до домовленостей Трампа з Путіним про долю України без України, тим більше нас будуть хитати до цієї куколдовської ідеї, що Бог з ним, з Маріуполем, Бог з ними, родючими землями Херсонщини та Запоріжжя, з Донбасом, з розореними могилами ЗСУ в окупації – головне, що ми поки що живі й це потужна і незламна перемога!
Але це все солодкий п*здьож. Втрата мільйонів людей, територій, виходу до моря, економіки, інфраструктури, найбільшої в Європі Запорізької АЕС, Азовсталі – це поразка. Болюча, дошкульна, нищівна поразка.
Не може бути перемогою свині, що в червні свиня ще жива. Бо на Різдво свиню заріжуть в кожному разі. Як би свиня не розказувала, що вона має час на підготовку і потужно укріплюється в хліві, її витягнуть за вуха і заріжуть.
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Мало хто замислюється, наскільки мало в нас шансів вижити, якщо не вбити московську імперію. Історики, науковці, філософи, кращі публіцисти криком кричать, що ця війна – екзистенційна. Вона не за гроші, а за право на існування. Або вони, або ми.
Але мудрий виборець не хоче чути правди. Він хоче, щоб не було ТЦК і не літали шахеди. Він хоче миру за будь-яку ціну.
Виглядає так, що політики налаштовані мудрого виборця задовольнити. Бо ж скоро вибори й треба потужно обратися на ще один термін. Тому зараз вам будуть з усіх боків продавати переможеньку, що ми поки що живі та потужно натикали Путіну дуль з кущів.
А те, що настане Різдво і свиню заріжуть – про це зараз не думає ніхто.
*Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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