Чим ближче до домовленостей Трампа з Путіним про долю України без України, тим більше нас будуть хитати до цієї куколдовської ідеї, що Бог з ним, з Маріуполем, Бог з ними, родючими землями Херсонщини та Запоріжжя, з Донбасом, з розореними могилами ЗСУ в окупації – головне, що ми поки що живі й це потужна і незламна перемога!

Але це все солодкий п*здьож. Втрата мільйонів людей, територій, виходу до моря, економіки, інфраструктури, найбільшої в Європі Запорізької АЕС, Азовсталі – це поразка. Болюча, дошкульна, нищівна поразка.

Не може бути перемогою свині, що в червні свиня ще жива. Бо на Різдво свиню заріжуть в кожному разі. Як би свиня не розказувала, що вона має час на підготовку і потужно укріплюється в хліві, її витягнуть за вуха і заріжуть. Читайте також: Російські консерви активізувалися не випадково

Мало хто замислюється, наскільки мало в нас шансів вижити, якщо не вбити московську імперію. Історики, науковці, філософи, кращі публіцисти криком кричать, що ця війна – екзистенційна. Вона не за гроші, а за право на існування. Або вони, або ми.

Але мудрий виборець не хоче чути правди. Він хоче, щоб не було ТЦК і не літали шахеди. Він хоче миру за будь-яку ціну. Виглядає так, що політики налаштовані мудрого виборця задовольнити. Бо ж скоро вибори й треба потужно обратися на ще один термін. Тому зараз вам будуть з усіх боків продавати переможеньку, що ми поки що живі та потужно натикали Путіну дуль з кущів.