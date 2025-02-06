Російські консерви активізувалися не випадково
У мене таке враження, що росіяни активізували всі свої сплячі мережі, телеграм-чатики та пересічних ідіотів. Тому що якось кучно пішло
Попередили кілька спроб закласти вибухівку в різних місцях. Не здивуюся, якщо будуть й інші спроби терактів у громадських місцях найближчим часом.
Той випадок, де жінка з Львова в Київ приїхала, щоб теракт зробити, тільки на перший погляд здається чимось неймовірним. Все стане на свої місця у цьому випадку, якщо згадати, що саме у Львові найбільша мережа борцунів з ТЦК на російські гроші. Ну ж бо Стахів та інші послідовники Коцаби — це саме там.
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Напади на ТЦК під різними приводами. У Києві взагалі якась дивна історія з жінкою, що перевдяглась у військовий однострій, заблокувала автівкою вхід до центру з мобілізованими й щось там організувати намагалася. Причому, плуталась у показах: то в неї там чоловік, то брат хлопця.
Усі ці рівненські рагулі під кордоном, яким терміново взимку по гриби у Білорусь треба. З цієї ж серії.
Щось росіяни намагаються організувати більш масштабне всередині України. І ось ці окремі інциденти, так здається, за їхніми розрахунками повинні підняти градус напруження до відповідної відмітки.
Так що треба дуже уважно придивлятися до всіх цих борцунів. Зважувати, хто й до чого закликає. І бути пильними.
Про авторку. Ольга Лень, журналістка.
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