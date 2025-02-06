Попередили кілька спроб закласти вибухівку в різних місцях. Не здивуюся, якщо будуть й інші спроби терактів у громадських місцях найближчим часом.

Той випадок, де жінка з Львова в Київ приїхала, щоб теракт зробити, тільки на перший погляд здається чимось неймовірним. Все стане на свої місця у цьому випадку, якщо згадати, що саме у Львові найбільша мережа борцунів з ТЦК на російські гроші. Ну ж бо Стахів та інші послідовники Коцаби — це саме там.