Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол Вихованець "Шахтаря" підписав контракт з топ-клубом Нідерландів

Вихованець "Шахтаря" підписав контракт з топ-клубом Нідерландів

Влад Дідусь
7 лютого, 2025 п'ятниця
23:52
Футбол Богдан Будко, АЗ

Український центральний півзахисник Богдан Будко підписав контракт з нідерландським АЗ

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт нідерландського АЗ.

Контракт Богдана Будка та "АЗ Алкмар" розрахований до літа 2027 року, в угоді також прописана опція продовження співпраці на 1 рік. 

19-річний Будко - вихованець "Шахтаря", виступав за команду "гірників" U-17. З 2023 року центральний півзахисник перебував у системі АЗ.

За першу команду АЗ українець поки не грав. Провів 13 матчів за АЗ U-19, де забив 2 голи.

  • 7 лютого повідомлялось, що український півзахисник Віктор Коваленко може повернутися в італійський "Емполі".
Теги:
Новини
Спорт
Шахтар
Футбольні трансфери
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-5.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.27
    Купівля 41.27
    Продаж 41.78
  • EUR
    Купівля 42.83
    Продаж 43.5
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
8 лютого
00:31
Володимир Зеленський
Зеленський підписав укази про призначення послів у Молдові та Уругваї
00:14
Оновлено
ППО
Росія атакує Україну дронами: у Києві й області спрацювала ППО
00:01
Анонс
Євробачення-2025: де та коли дивитись фінал Нацвідбору. Хто фаворит
2025, п'ятниця
7 лютого
23:17
Володимир Зеленський
"Це не мобілізація": Зеленський розповів про спецконтракти для українців до 25 років
22:54
Девід Леммі
Очільник МЗС Британії Леммі не вважає, що до перемовин про закінчення війни в Україні залишилось "кілька тижнів"
22:42
Оновлено
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
За добу на фронті відбулось 116 боєзіткнень, найгарячіше на Курському та Покровському напрямках
22:40
Ексклюзив
ЗСУ, мобілізація
Не хочете служити в ЗСУ, тоді їдьте звідси, - журналістка Соколова
22:29
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Трюдо назвав намір Трампа поглинути Канаду "реальними" через велику кількість критично важливих корисних копалин
22:29
Оновлено
ЗСУ
Зеленський підтвердив, що ЗСУ розпочали новий наступ на Курщині
22:18
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Усі заморожені активи РФ на Заході мають бути передані на користь України, - Шмигаль
21:51
Ексклюзив
Дональд Трамп і Володимир Путін
Путін збирається обдурити Трампа, - політолог Бобиренко
21:43
Оновлено
Зеленський, Трамп
Трамп заявив, що, можливо, зустрінеться з Зеленським наступного тижня. Президент України відреагував
21:32
Володимир Зеленський
"Укладімо угоду, ми лише "за": Зеленський згоден на спільну зі США розробку корисних копалин в обмін на військову допомогу
21:15
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Результати операції Сил оборони в Курській області за пів року, чому північнокорейські військові не здаються в полон ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
21:05
Оновлено
терористи ХАМАС
ХАМАС назвав імена трьох заручників, яких звільнять 8 лютого
20:56
на фото президент Володимир Зеленський
Зеленський повідомив, що військові КНДР відновили участь в боях на Курщині
20:55
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок для кількох категорій військовозобов'язаних
20:44
Словаччина: антиурядові протести
У Словаччині триває масштабна акція протесту проти політики зближення Фіцо з Росією
20:43
Ексклюзив
ЗСУ
Противник намагається закріпитися на правому березі річки Оскіл та розширити плацдарм. Куп'янська РВА закликає людей до евакуації
20:12
Огляд
"Партенопа"
Правда про "Партенопу" та "Яблучний оцет": що подивитися на вихідних
20:07
OPINION
Про харасмент у вишах
20:02
суд
Земельна корупція: суд обрав запобіжні заходи для заступника голови КМДА та ще кількох фігурантів
19:57
Футболісти "Челсі" Крістофер Нкунку та Михайло Мудрик, Ліга конференцій
"Челсі" попри допінг-скандал залишив Мудрика у заявці на єврокубки
19:37
Михайло Поплаввський
Президента КНУКіМ Михайла Поплавського звинуватили в домаганнях
19:28
Дмитро Лубінець
У Чернівцях чоловік помер під час проходження ВЛК, - Лубінець
19:22
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп вже допоміг Україні і намагається скоротити фінансові ресурси РФ для війни, - політичний експерт Цибулько
19:17
Учасники "Українського тижня" у Вашингтоні
Українці в коридорах Конгресу: підсумки "Українського тижня" у Вашингтоні
18:59
Серхіо Рамос
Легендарний екскапітан "Реала" знайшов несподіваний варіант продовження карʼєри
18:55
соцмережа Х (Твіттер)
Прокуратура Парижа почала розслідування щодо соцмережі Маска Х через дані про використання "упереджених алгоритмів"
18:49
Ален Берсе
"Наша амбіція – створити трибунал уже цього року", – генсек Ради Європи про суд над Росією
18:33
мобілізація в Україні
У всіх ТЦК і військових частинах посилили заходи безпеки, – Сухопутні війська
18:27
Ексклюзив
вибори
Чому ЦВК зараз відновила доступ до інформації про вибори: пояснює аналітикиня Руху ЧЕСНО Олещенко
18:22
Оновлено
Дональд Туск
"Гротескна акція": Туск прокоментував розслідування щодо нього про "організацію держперевороту"
18:17
повістка
"Посилення мобілізації в Одесі": ЦПД спростував новий фейк роспропаганди
18:15
Каньє Вест
"Я - нацист": репер Каньє Вест попросив називати його Єдольфом Їтлером
18:00
OPINION
Уникнути долі Афганістану...
17:58
Дональд Трамп
Трамп заявив про "корупцію" в USAID і закликав закрити агентство
17:54
Ексклюзив
винищувач Mirage 2000
Mirage 2000 можуть стати альтернативою радянським Су-24 для ударів по російських цілях,- Defense Express
17:53
Президент Мексики Клаудія Шейнбаум
З моменту вступу Трампа на посаду майже 11 тис. мігрантів депортували з США до Мексики
17:52
Олександр Поворознюк
Клуб УПЛ влітку відкриє новий стадіон у Кіровоградській області, - ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV