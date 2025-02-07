Вихованець "Шахтаря" підписав контракт з топ-клубом Нідерландів
Український центральний півзахисник Богдан Будко підписав контракт з нідерландським АЗ
Про це повідомляє офіційний сайт нідерландського АЗ.
Контракт Богдана Будка та "АЗ Алкмар" розрахований до літа 2027 року, в угоді також прописана опція продовження співпраці на 1 рік.
19-річний Будко - вихованець "Шахтаря", виступав за команду "гірників" U-17. З 2023 року центральний півзахисник перебував у системі АЗ.
За першу команду АЗ українець поки не грав. Провів 13 матчів за АЗ U-19, де забив 2 голи.
- 7 лютого повідомлялось, що український півзахисник Віктор Коваленко може повернутися в італійський "Емполі".
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