Вихованець "Шахтаря" підписав контракт з топ-клубом Нідерландів

Про це повідомляє офіційний сайт нідерландського АЗ.

Контракт Богдана Будка та "АЗ Алкмар" розрахований до літа 2027 року, в угоді також прописана опція продовження співпраці на 1 рік.

19-річний Будко - вихованець "Шахтаря", виступав за команду "гірників" U-17. З 2023 року центральний півзахисник перебував у системі АЗ.

За першу команду АЗ українець поки не грав. Провів 13 матчів за АЗ U-19, де забив 2 голи.