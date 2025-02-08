За добу росіяни поранили двох мирних жителів Донеччини
Протягом минулої доби, 7 лютого, російська окупаційна армія поранила двох мирних жителів Донецької області
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 7 лютого росіяни поранили 2 жителів Донеччини: у Лимані та Іванопіллі", - зазначив Філашкін.
Загалом, за даними очільника ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2957 людей, ще 6671 – дістали поранення. Це дані без урахування Маріуполя та Волновахи.
- Протягом 5 лютого російські окупанти поранили чотирьох мирних жителів Донецької області.
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