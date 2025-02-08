За добу росіяни поранили двох мирних жителів Донеччини

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 7 лютого росіяни поранили 2 жителів Донеччини: у Лимані та Іванопіллі", - зазначив Філашкін.

Загалом, за даними очільника ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2957 людей, ще 6671 – дістали поранення. Це дані без урахування Маріуполя та Волновахи.