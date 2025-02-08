Росіяни готують фальшиві документи від імені Координаційного штабу: у ГУР попередили про фейк окупантів
Росіяни готують провокацію проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Для цього планують використовувати сфальсифіковані документи
Про це повідомляє ГУР МО України.
Зазначається, що це папери з емблемами Координаційного штабу чи "шапкою", де йдеться про Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
"Зазначені матеріали не відповідають стандартам документообігу, містять прізвища посадових осіб, які не мають стосунку до Коордштабу, та вигадані назви начебто регіональних підрозділів. Грубо сфальшовані, такі папери не витримують жодної критики. Мета таких підробок – дискредитувати роботу державних структур та посіяти недовіру", - наголосили в ГУР.
У відомстві закликали бути уважними та пильними, не поширювати у соцмережах дезінформацію та не довіряти неперевіреним особам і організаціям, які можуть пропонувати допомогу.
"Про будь-яку спробу вимагати гроші за "послуги", пов'язані з поневоленими українцями, просимо негайно повідомляти правоохоронні структури", - зазначили в ГУР.
Там також нагадали, що абсолютно вся допомога спеціалістів Координаційного штабу є безкоштовною.
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