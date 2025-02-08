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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росіяни вдарили по Херсону: загорівся приватний будинок, рятувальники витягли з вогню матір і дитину
Оновлено

Росіяни вдарили по Херсону: загорівся приватний будинок, рятувальники витягли з вогню матір і дитину

Катерина Ганжа
8 лютого, 2025 субота
09:05
Війна з Росією

Уранці суботи, 8 лютого, російська окупаційна армія атакувала Центральний район Херсона. Під ударами ворога опинилися оселі та складські приміщення

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Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

Через влучання ворожого снаряда у приватному будинку зайнялась пожежа. Рятувальники встигли витягти з вогню матір і дитину. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. 

"Потерпілих доправили до лікарні. У 33-річної жінки діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, контузію. Медики надали їй необхідну допомогу. Подальше лікування вона проходитиме амбулаторно", - зазначили в ОВА. 

Згодом в ОВА уточнили, що 11-річний хлопчик, який уранці потрапив під російський обстріл, перебуває під наглядом лікарів. У нього – вибухова травма, контузія та гостра реакція на стрес.

Також стало відомо про ще одну постраждалу. 

"Мінно-вибухову та черпно-мозкову травми й контузію дістала 57-річна жінка. Нині їй надають необхідну меддопомогу", - повідомили в ОВА.

  • 5 лютого російські загарбники атакували населені пункти Херсонської області. Унаслідок низки обстрілів загинув цивільний, ще щонайменше 18 – зазнали поранень.
Теги:
Новини
Суспільство
Росія
російська армія
Херсон
окупанти
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