Росіяни вдарили по Херсону: загорівся приватний будинок, рятувальники витягли з вогню матір і дитину
Уранці суботи, 8 лютого, російська окупаційна армія атакувала Центральний район Херсона. Під ударами ворога опинилися оселі та складські приміщення
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Через влучання ворожого снаряда у приватному будинку зайнялась пожежа. Рятувальники встигли витягти з вогню матір і дитину. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.
"Потерпілих доправили до лікарні. У 33-річної жінки діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, контузію. Медики надали їй необхідну допомогу. Подальше лікування вона проходитиме амбулаторно", - зазначили в ОВА.
Згодом в ОВА уточнили, що 11-річний хлопчик, який уранці потрапив під російський обстріл, перебуває під наглядом лікарів. У нього – вибухова травма, контузія та гостра реакція на стрес.
Також стало відомо про ще одну постраждалу.
"Мінно-вибухову та черпно-мозкову травми й контузію дістала 57-річна жінка. Нині їй надають необхідну меддопомогу", - повідомили в ОВА.
- 5 лютого російські загарбники атакували населені пункти Херсонської області. Унаслідок низки обстрілів загинув цивільний, ще щонайменше 18 – зазнали поранень.
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