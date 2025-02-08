Росіяни вдарили по Херсону: загорівся приватний будинок, рятувальники витягли з вогню матір і дитину

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Через влучання ворожого снаряда у приватному будинку зайнялась пожежа. Рятувальники встигли витягти з вогню матір і дитину. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

"Потерпілих доправили до лікарні. У 33-річної жінки діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, контузію. Медики надали їй необхідну допомогу. Подальше лікування вона проходитиме амбулаторно", - зазначили в ОВА.

Згодом в ОВА уточнили, що 11-річний хлопчик, який уранці потрапив під російський обстріл, перебуває під наглядом лікарів. У нього – вибухова травма, контузія та гостра реакція на стрес.

Також стало відомо про ще одну постраждалу.

"Мінно-вибухову та черпно-мозкову травми й контузію дістала 57-річна жінка. Нині їй надають необхідну меддопомогу", - повідомили в ОВА.