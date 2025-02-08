"Білі янголи" провели важку евакуацію дитини, матері та бабусі з прикордоння Сумщини
Спецпідрозділ поліції "Білий янгол" вивіз з Краснопільщини Сумської області 12-річну дівчинку Євгенію її маму та бабусю. Евакуація була складною через постійну загрозу удару ворожих дронів
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
"Євгенії лише 12, проте дівчинка вже навчилась розрізняти звуки вибухів. Важко уявити, що в сучасному світі доведеться володіти такими навичками, та це реалії життя дітей прикордоння. Мамі дівчинки 32, її дитячі роки пройшли в батьківському будинку, тому для жінки це особливе місце спогадів. Бабусі Світлані 63, все свідоме життя вона провела тут. Дім, який вони будували разом з чоловіком для щасливого життя їхньої родини необхідно було покинути. Це було неймовірно складне рішення, проте жінки розуміли що найдорожче це їхні життя та щасливе дитинство Євгенії", - розповіли правоохоронці.
Вони підкреслили, що шлях до евакуації був особливо небезпечний: навколо літали безпілотники, які будь-якої миті могли завдати удару. Попри постійну небезпеку, "Білі янголи" провели рятівну операцію та надали психологічну підтримку жінкам.
- З міста Костянтинівка, що у Донецькій області вивезли всіх дітей. Також з Комарської та Криворізької громад, де нещодавно була оголошена примусова евакуація родин із дітьми, евакуювали 20 неповнолітніх.
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