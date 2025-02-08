"Білі янголи" провели важку евакуацію дитини, матері та бабусі з прикордоння Сумщини

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Євгенії лише 12, проте дівчинка вже навчилась розрізняти звуки вибухів. Важко уявити, що в сучасному світі доведеться володіти такими навичками, та це реалії життя дітей прикордоння. Мамі дівчинки 32, її дитячі роки пройшли в батьківському будинку, тому для жінки це особливе місце спогадів. Бабусі Світлані 63, все свідоме життя вона провела тут. Дім, який вони будували разом з чоловіком для щасливого життя їхньої родини необхідно було покинути. Це було неймовірно складне рішення, проте жінки розуміли що найдорожче це їхні життя та щасливе дитинство Євгенії", - розповіли правоохоронці.

Вони підкреслили, що шлях до евакуації був особливо небезпечний: навколо літали безпілотники, які будь-якої миті могли завдати удару. Попри постійну небезпеку, "Білі янголи" провели рятівну операцію та надали психологічну підтримку жінкам.