США схвалили продаж Ізраїлю зброї на $7,4 млрд

Про це повідомляє Bloomberg.

Американський держдепартамент поінформував Конгрес, що Штати схвалили продаж 3 тис. ракет класу "повітря-земля" Hellfire і відповідного обладнання на $660 млн. Водночас Ізраїль придбає бомби, системи наведення і детонатори: їхня загальна вартість становитиме $6,75 млрд.

Також продажі передбачають понад 2100 250-фунтових бомб GBU-39/B і 2800 корпусів для 500-фунтових бомб MK-82. Очікується, що постачання бомб і пов'язаних із ними систем наведення розпочнуть у 2026 році, а поставка Hellfires, вироблені Lockheed Martin Corp., - у 2028.