США схвалили продаж Ізраїлю зброї на $7,4 млрд
Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Ізраїлю зброї на $7,4 млрд, зокрема - 3 тис. ракет класу "повітря-земля" Hellfire
Про це повідомляє Bloomberg.
Американський держдепартамент поінформував Конгрес, що Штати схвалили продаж 3 тис. ракет класу "повітря-земля" Hellfire і відповідного обладнання на $660 млн. Водночас Ізраїль придбає бомби, системи наведення і детонатори: їхня загальна вартість становитиме $6,75 млрд.
Також продажі передбачають понад 2100 250-фунтових бомб GBU-39/B і 2800 корпусів для 500-фунтових бомб MK-82. Очікується, що постачання бомб і пов'язаних із ними систем наведення розпочнуть у 2026 році, а поставка Hellfires, вироблені Lockheed Martin Corp., - у 2028.
"Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю, і для національних інтересів США життєво важливо допомогти Ізраїлю розвивати та підтримувати сильну та готову здатність до самооборони", - йдеться в заявах держдепартаменту.
- Нетаньягу став першим іноземним лідером, якого Трамп після інавгурації запросиву Білий дім. Вони зустрілися 4 лютого.
- Після низки зустрічей з американськими високопосадовцями у Вашингтоні Нетаньягу заявив, що відправить делегацію до Катару на перемовини про наступний етап перемир'я з ХАМАС. А Трамп анонсував наміри взяти під контрольСектор Гази.
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