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"Підтвердить прихильність Трампа припинити війну в Україні дипломатичним шляхом": Пентагон оголосив про візит Хегсета на "Рамштайн"

Дар'я Куркіна
8 лютого, 2025 субота
07:45
Світ Піт Хегсет

Пентагон підтвердив, що глава відомства Піт Хегсет візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", де підтвердить наміри президента США Дональда Трампа закінчити війну дипломатично

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Про це йдеться в заяві американського міноборони. 

Зазначено, що наступного тижня Хегсет відвідає Німеччину, Бельгію та Польщу, де взаємодіятиме з союзниками "щодо зміцнення стримування, підтримки бійців та просування інтересів національної безпеки Америки". 

Спершу очільник Пентагону відвідає ФРН і зустрінеться з місцевими представниками військової сфери. Після цього він поїде у Брюссель та приєднається до "Рамштайну". 

"Секретар підтвердить прихильність президента Трампа до дипломатичного припинення війни в Україні якомога швидше. Він також підкреслить необхідність посилення європейського лідерства у сфері безпекової допомоги Україні", - кажуть у Пентагоні. 

Наостанок Хегсет відвідає Польщу, де обговорить з її владою двосторонню оборонну співпрацю й зусилля стримування на лівому фланзі НАТО. 

  • Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що учасники Контактної групи з підтримки оборони України домовилися зустрітися в Брюсселі за тиждень до Мюнхенської безпекової конференції, яка пройде 14-16 лютого. 
  • Згодом представництво Великої Британії оголосило, що 12 лютого відбудеться наступне засідання "Рамштайна", яке збере британський міністр оборони Джон Гілі.
  • 6 лютого Politico повідомляло про плани Хегсета відвідати засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
США
допомога Україні
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