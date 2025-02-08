"Підтвердить прихильність Трампа припинити війну в Україні дипломатичним шляхом": Пентагон оголосив про візит Хегсета на "Рамштайн"

Про це йдеться в заяві американського міноборони.

Зазначено, що наступного тижня Хегсет відвідає Німеччину, Бельгію та Польщу, де взаємодіятиме з союзниками "щодо зміцнення стримування, підтримки бійців та просування інтересів національної безпеки Америки".

Спершу очільник Пентагону відвідає ФРН і зустрінеться з місцевими представниками військової сфери. Після цього він поїде у Брюссель та приєднається до "Рамштайну".

"Секретар підтвердить прихильність президента Трампа до дипломатичного припинення війни в Україні якомога швидше. Він також підкреслить необхідність посилення європейського лідерства у сфері безпекової допомоги Україні", - кажуть у Пентагоні.