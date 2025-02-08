"Підтвердить прихильність Трампа припинити війну в Україні дипломатичним шляхом": Пентагон оголосив про візит Хегсета на "Рамштайн"
Пентагон підтвердив, що глава відомства Піт Хегсет візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", де підтвердить наміри президента США Дональда Трампа закінчити війну дипломатично
Про це йдеться в заяві американського міноборони.
Зазначено, що наступного тижня Хегсет відвідає Німеччину, Бельгію та Польщу, де взаємодіятиме з союзниками "щодо зміцнення стримування, підтримки бійців та просування інтересів національної безпеки Америки".
Спершу очільник Пентагону відвідає ФРН і зустрінеться з місцевими представниками військової сфери. Після цього він поїде у Брюссель та приєднається до "Рамштайну".
"Секретар підтвердить прихильність президента Трампа до дипломатичного припинення війни в Україні якомога швидше. Він також підкреслить необхідність посилення європейського лідерства у сфері безпекової допомоги Україні", - кажуть у Пентагоні.
Наостанок Хегсет відвідає Польщу, де обговорить з її владою двосторонню оборонну співпрацю й зусилля стримування на лівому фланзі НАТО.
- Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що учасники Контактної групи з підтримки оборони України домовилися зустрітися в Брюсселі за тиждень до Мюнхенської безпекової конференції, яка пройде 14-16 лютого.
- Згодом представництво Великої Британії оголосило, що 12 лютого відбудеться наступне засідання "Рамштайна", яке збере британський міністр оборони Джон Гілі.
- 6 лютого Politico повідомляло про плани Хегсета відвідати засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
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