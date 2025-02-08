Чи є можливості відновлення транзиту газу?
Транзитний важіль впливу на переговорах має працювати
Нещодавно президент України В. Зеленський та віцепрем'єрка із євроінтеграції О. Стефанішина зробили заяви про можливе відновлення транзиту газу територією України. Однак, не було уточнено з якого саме джерела.
З цього приводи хотів би зауважити таке.
По-перше, через територію України вже із 2 лютого 2025 р. транспортується газ до Молдови з боку Румунії (пункт входу-виходу Ісакча — Орловка).
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По-друге, Україна зацікавлена у транзиті будь-якого газу неросійського походження за допомогою Трансбалканського газопроводу й далі через ГТСУ до країн ЄС. Тільки чи існують для цього достатні обсяги диверсифікаційних джерел?
По-третє, вважаю що було б правильним, якби Україна запропонувала на мирних перемовинах відновлення транзиту російського газу й продовження транзиту нафти в обмін на повернення ЗАЕС під власний контроль разом із м.Енергодар й прилеглою необхідною для роботи станції інфраструктурою.
Також, така пропозиція повинна включати вимогу припинення обстрілів з боку РФ енергетичної та цивільної інфраструктури України.
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Нагадаю, що за інформацією експрем'єр-міністра Молдови Іона Стурза, Україна подібні пропозиції вже робила, однак отримала відмову, після чого Україна відмовилася від укладання нового контракту з транзиту "азербайджанського" (російського газу). Тому важливо викласти наведені аргументи на стіл перемовин з адміністрацією Дональда Трампа та наших європейських союзників щодо припинення війни для зміцнення української позиції.
Вважаю, що це була б дуже добра переговорна база для подальших домовленостей щодо повного припинення бойових дій й для завершення гарячої фази війни на справедливих для України умовах.
P.S. Безумовно, відновлювати транзит російського газу без еквівалентної компенсації ніякого сенсу говорити немає. Це тільки б продемонструвало слабкість України напередодні чи в процесі важливих перемовин.
Про автора. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова
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