Нещодавно президент України В. Зеленський та віцепрем'єрка із євроінтеграції О. Стефанішина зробили заяви про можливе відновлення транзиту газу територією України. Однак, не було уточнено з якого саме джерела.

З цього приводи хотів би зауважити таке.

По-перше, через територію України вже із 2 лютого 2025 р. транспортується газ до Молдови з боку Румунії (пункт входу-виходу Ісакча — Орловка). Читайте також: Азербайджанський газ в Україні? Це можливо, але є нюанси По-друге, Україна зацікавлена у транзиті будь-якого газу неросійського походження за допомогою Трансбалканського газопроводу й далі через ГТСУ до країн ЄС. Тільки чи існують для цього достатні обсяги диверсифікаційних джерел?

По-третє, вважаю що було б правильним, якби Україна запропонувала на мирних перемовинах відновлення транзиту російського газу й продовження транзиту нафти в обмін на повернення ЗАЕС під власний контроль разом із м.Енергодар й прилеглою необхідною для роботи станції інфраструктурою. Також, така пропозиція повинна включати вимогу припинення обстрілів з боку РФ енергетичної та цивільної інфраструктури України. Читайте також: До Європи через Україну може надходити справжній газ з Азербайджану

Нагадаю, що за інформацією експрем'єр-міністра Молдови Іона Стурза, Україна подібні пропозиції вже робила, однак отримала відмову, після чого Україна відмовилася від укладання нового контракту з транзиту "азербайджанського" (російського газу). Тому важливо викласти наведені аргументи на стіл перемовин з адміністрацією Дональда Трампа та наших європейських союзників щодо припинення війни для зміцнення української позиції.

Вважаю, що це була б дуже добра переговорна база для подальших домовленостей щодо повного припинення бойових дій й для завершення гарячої фази війни на справедливих для України умовах.