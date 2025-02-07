Росія атакує Україну дронами: на Київщині спрацювала ППО. Ситуація у ніч на 8 лютого

Про загрозу застосування ударних БПЛА Повітряні сили повідомили на Чернігівщині та Сумщині після 19:00.

Станом на 20:00 дрони фіксували на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині. Ближче до 21:00 БПЛА вже також були над Київщиною, Черкащиною, Запоріжжям, Дніпропетровщиною, Харківщиною, а також фіксувались нові групи з Білгородської області.

Київська ОВА повідомила про роботу ППО в області о 21:04. Ближче до 22:00 дрони фіксували біля Києва, а також у напрямку Житомирщини та Вінниччини.

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