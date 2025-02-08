Міністра охорони здоров'я Ляшка увели до складу РНБО

Про це йдеться в указі №79/2025, який з'явився на сайті президента України.

"Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Ляшка Віктора Кириловича - Міністра охорони здоров'я України", - йдеться у тексті указу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.