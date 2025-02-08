Міністра охорони здоров'я Ляшка увели до складу РНБО
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 7 лютого, підписав указ, яким увів міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка до складу Ради національної безпеки і оборони
Про це йдеться в указі №79/2025, який з'явився на сайті президента України.
"Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Ляшка Віктора Кириловича - Міністра охорони здоров'я України", - йдеться у тексті указу.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
- 4 лютого Зеленський включив до персонального складу Ради нацбезпеки і оборони України голову Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна.
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