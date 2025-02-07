Очільник МЗС Британії Леммі не вважає, що до перемовин про закінчення війни в Україні залишилось "кілька тижнів"

Про це повідомляє The Guardian.

Леммі не вважає, що до переговорів про закінчення війни в Україні залишилося кілька тижнів.

"Я не впевнений, що ми за кілька тижнів від мирних переговорів. І я кажу це тому, що наша оцінка, яку я впевнений США поділяють, полягає в тому, що Путін абсолютно не проявляє апетиту до переговорів і припинення війни", - сказав він.

Також британський міністр висловив думку, що бойові дії на виснаження триватимуть ще кілька місяців.

"Правда в тому, що молоді чоловіки та жінки в українських силах борються за майбутнє своєї країни, і це триватиме кілька місяців… Українцям цілком зрозуміло, що припинення вогню не може бути до переговорів. Тому я не очікую припинення вогню в цій війні найближчим часом. Я дуже чітко усвідомлюю, що Путін зараз не демонструє бажання вести переговори. І тому, на жаль, я думаю, що ця війна на виснаження триватиме ще кілька місяців", - пояснив Леммі.