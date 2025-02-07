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Правда про "Партенопу" та "Яблучний оцет": що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
7 лютого, 2025 п'ятниця
20:12
Кіно "Партенопа"

Від стрічки видатного американця, яка розтинає найтемніші куточки людської психіки, до фільму оскароносного італійця з ностальгією за відчуттями юності та свободи

Зміст

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Канадець"

У кінотеатрах з 6 лютого

Канадець

Ця драма є новим проєктом американського режисера та сценариста, лауреата головних нагород Венеційського та Каннського кінофестивалів, номінанта на премії "Оскар" і "Золотий глобус" Пола Шредера. Взявши за основу роман свого приятеля письменника Рассела Бенкса, Пол Шредер не лише віддає данину шани його пам'яті (письменника не стало два роки тому), а й вплітає у цю історію власні роздуми про міфологію людини під час різних етапів її життя, про смертність і про внутрішню необхідність скинути маски бодай на порозі смерті, попри те, що такий почин може призвести навіть до конфронтації із самим собою. Хоча цей фільм не має однозначних оцінок, гучним є голос, що стрічку можна вважати найкращою серед кіноробіт Пола Шредера за останнє десятиріччя, де режисер вкотре постає як майстер розтину найтемніших куточків людської психіки. 

За сюжетом, уславлений літнього віку режисер-документаліст Леонард Файф, чия кар’єра була присвячена документальним фільмам із наголосом на граничній відвертості та чесності, є невиліковно хворим. Він запрошує своїх колишніх учнів створити про нього біографічний фільм. Розповідь про життя Леонарда Файфа, який свого часу втік до Канади, щоб уникнути призову на в’єтнамську війну, шокує не тільки його фанатів, а й його сім'ю. 

У ролях Річард Ґір, Ума Турман, Майкл Імперіолі, Джейкоб Елорді, Каролін Даверна та ін. 

"Убивства в Оре" (серіал)

На Netflix з 6 лютого

"Убивства в Оре"

Новий шведський серіал, який, продовжуючи традиції скандинавських трилерів, відомих своєю похмурою, захопливою атмосферою, поєднує кримінальне розслідування, людську драму та заглиблення у складність міжособистісних стосунків на тлі неймовірно гарних північних зимових пейзажів. 

Отож "стокгольмська детективка, яка перебуває під внутрішнім розслідуванням, вирушає на гірськолижний курорт, але зникнення юної дівчини змушує її згадати про роботу".

У ролях Карла Сен, Кардо Раззазі, Чарлі Ґустафссон

"Партенопа"

У кінотеатрах з 6 лютого

"Партенопа"

Цю фентезійну драму створив оскароносний італійський кінорежисер та сценарист Паоло Соррентіно, якого часто називають сучасним Фелліні. На Каннському кінофестивалі 2024 року стрічка взяла участь в основному конкурсі.Творець вражаючого серіалу "Молодий папа" та пам'ятних фільмів "Велика краса", "Рука Бога" чи "Юність" Паоло Соррентіно зняв беззаперечно красивий та емоційний фільм, просякнутий ностальгією за відчуттями юності та літньої свободи, а ще за рідним містом. 

"Ім'я головної героїні – це відсилання до міфічної русалки Партенопи, яка заснувала Неаполь. Основні зйомки, як і події фільму, проходили в Неаполі та на острові Капрі. "Вона народилася у 1950 році десь біля підніжжя Везувію, дівчина на ім'я Партенопа, - анонсують фільм. - Допитлива та розумна дівчина жадібно вбирала в себе усі знання, які могла отримати. Однак люди бачили передусім її красу. Затьмарені нею, вони готові були на будь-що. У не пов'язаних між собою епізодах Партенопа проводить свою юність активно та насичено, зваблюючи, добиваючись свого та граючи людьми. Її агітують стати акторкою та знайомлять з уславленою зіркою, яка в гонитві за в'янучою красою спотворила себе пластичними операціями. Востаннє Партенопа з'являється у 2023 році, літньою жінкою, яка все життя прагнула зрозуміти людей".

У ролях Селест Далла Порта, Ґері Олдмен, Ізабелла Феррарі, Стефанія Сандреллі та ін. 

"Яблучний оцет" (серіал)

На Netflix з 6 лютого

"Яблучний оцет"

В основу серіалу лягла реальна історія про австралійську блогерку-шахрайку Бель Гібсон, яка прикинулася хворою на рак та ввела в оману інтернет-користувачів розповідями про дивовижне зцілення за допомогою альтернативної терапії та здорового харчування. Зокрема, лише в мережі Instagram у неї було майже 200 тисяч підписників. Серіал розповідає про те, як Гібсон будувала власну фінансову стабільність за допомогою шахрайства та брехливих обіцянок, поки її не викрили. І водночас акцентує на невиправній довірливості суспільства попри те, що живемо в епоху суцільної дезінформації, що часто-густо зі швидкістю світла поширюється за допомогою соцмереж.

"Дві молоді жінки пропагують методи оздоровлення, які нібито лікують смертельні хвороби, - анонсують цей серіал. - Вони вводять в оману весь світ. Одна мимоволі, а інша — цілком свідомо".

У головних ролях Кейтлін Девер, Алісія Дебнем-Кері та Айша Ді

"Невразливий" (3 сезон)

На Prime Video з 6 лютого

"Невразливий"

Популярний американський анімаційний супергеройський серіал для дорослих, заснований на коміксах Роберта Кіркмана. Цей серіал вважають одним із найсміливіших і найбільш цікавих проєктів у жанрі. У 3-му сезоні цієї кінорозповіді трохи менше масштабних декорацій, але більше можливостей для її героїв випробувати щось інше, аніж свої супергеройські властивості

Отже, основним героєм усіх подій і далі зостається 17-річний Марк Ґрейсон, який в давніших серіях довідався, що його батько є наймогутнішим супергероєм на Землі, а сам хлопець теж володіє надлюдськими здібностями. Однак не все так однозначно і тато хлопця не те, щоб позитивний герой. Довідавшись про справи свого чоловіка. мама Марка впадає у депресію, а хлопцеві випадає подорослішати у рекордно швидкий час. 

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