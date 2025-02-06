Погодження йдуть, Путін налаштований вийти на свій формат "миру": генерал Маломуж про підготовку до переговірного процесу

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Путін сьогодні неофіційно веде переговори з американцями та іншими партнерами, щоб реалізувати свій сценарій "миру". Адже Путін потужно підірвав свої збройні сили, економіку, ВПК, міжнародну кооперацію. Санкції проти РФ підривають не тільки російську економіку, але й соціальну та політичну стабільність, а це буде кінець путінському режиму. Путін зацікавлений вийти на мир, бо він бачить небезпеку в тому, що кінець для нього може бути дуже і дуже складним", - прокоментував Микола Маломуж.

За його словами, Путін намагається по треках у переговірній моделі відпрацювати свої резони, формати рішення проблем: контроль окупованих територій, створення лінії розмежування, тиск на Україну щодо нейтралітету, російська мова та інше. Він всі свої рішення не реалізує, але виконання частини з них доб'ється, відповідно, продовжує тиснути.

"Коли буде визначена якась парадигма погоджень, тоді Путін піде на зустріч з Трампом або, можливо, з очільниками ще декількох країн, і з Зеленським точно буде контакт, тому що іншого варіанту не може бути. На сьогодні згідно з Конституцією в період воєнного стану Зеленський – легітимний президент, він представляє державу. Вже з Росії пішли сигнали, що вони готові йти на переговори, але важливо - на яких умовах. Також важливе питання – в якому складі відбуватиметься цей переговірний процес: мінімум буде президент США Трамп, президент України Зеленський, можливо, будуть лідери ЄС або представники НАТО. На цей момент ці всі погодження йдуть, але Путін все-таки налаштований вийти на якійсь свій формат "миру", - зауважив генерал армії України.

Маломуж резюмував, що ми повинні так працювати, щоб мирний формат був в інтересах України та відповідав принципам міжнародного права, бо все інше порушуватиме весь світовий порядок, тому головне – міжнародне право та суверенітет держави.