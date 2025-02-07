Українці в коридорах Конгресу: підсумки "Українського тижня" у Вашингтоні

Про це заявив народний депутат України Микола Княжицький, перебуваючи у Вашингтоні під час “Українського тижня” - щорічного заходу задля зміцнення українсько-американських відносин.

"Я пам’ятаю часи, коли Америка довго не могла проголосувати за мільярди підтримки для України, бо в Конгресі не було достатньої кількості голосів. Але тоді голосування стосувалося не лише нас – підтримка була для Ізраїлю, Тайваню. Ізраїльські та тайванські парламентарі були в усіх коридорах Конгресу і Сенату, а українців не було", – зазначив Княжицький.

За його словами, тоді союзники з Литви та інших країн НАТО безпосередньо закликали українських політиків бути активнішими у Вашингтоні, щоб пояснювати ситуацію зсередини. “Вони питали: чому ви сидите в Києві? Йдіть і працюйте. І ось тепер український політикум нарешті це почув”, – наголосив депутат.

Княжицький зазначив, що сьогодні ситуація змінилася – під час “Українського тижня” українські представники спілкуються з представниками Конгресу, пояснюють ситуацію та працюють над зміцненням підтримки України. "Сполучені Штати – наш найважливіший союзник, і ця поїздка є вкрай важливою та дуже результативною", – підсумував він.

"Сьогодні дуже важливо на всіх рівнях у США доносити позицію України, доводити, що наша держава може перемогти в цій війні, що важливо забезпечити продовження фінансової, військової та гуманітарної підтримки. Ми приїхали у складі потужної делегації... Це можливість ще раз наголосити, що підтримка України є спільною цінністю і повністю відповідає інтересам Америки", - зазначив народний депутат Павло Фролов.

"Український тиждень" у Вашингтоні проходить з 3 по 8 лютого і передбачає різноманітні зустрічі, лідерський форум, бізнес-форум, виставку проєктів підтримки України, форум сімʼї та демографії, молитовний сніданок та багато інших заходів – усі вони спрямовані на розвиток та посилення гуманітарних, економічних, культурних та політичних відносин між країнами.

“"Український тиждень" у Вашингтоні — це унікальна можливість для всіх українців зібратися раз на рік. Це активна молодь, християни, наші бізнесмени та всі ті, хто допомагає Україні молитвою, донатами, гуманітарною допомогою”, — зазначив Павло Унгурян, засновник Ukraine Week та голова наглядової ради Альянсу відновлення України.

Цього року до складу української делегації увійшли депутати, бізнесмени, громадські діячі, військові, капелани, священнослужителі. До делегації також приєднались Ярослав Базилевич зі Львова та Максим Кулик з Кривого Рогу - кожен з них втратив дружину та трьох дітей внаслідок російських атак. Вони приїхали, щоб особисто донести світу, яку руйнівну війну веде Росія проти України.

