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OPINION

Про харасмент у вишах

Віктор Трегубов
7 лютого, 2025 п'ятниця
20:07
Погляд

У наших вишах є проблема. Вона, втім, є і в наших школах, але в іншому форматі

Зміст

Наші навчальні заклади дуже часто стають місцями, де невдахи тамують власні комплекси, знущаючись з тих, хто від них залежить.

Соціальні. Поведінкові. Сексуальні.

Випадки, коли в наших вишах працюють люди, які є справді успішними як науковці чи практики, не такі й часті. Набагато частіше там тусять люди, які не мають статусу поза власне викладацькою сферою. Помножте на невелику зарплатню (при великих можливостях для корупції) - і матимемо добре сформований гадюшник, де знущання зі студентів є єдиним способом відчути власну вищість та значущість. Якщо викладач добре себе поставив в цьому гадюшнику, він не відповідає ні за що, поки зовсім сильно не "погорить".

Як наслідок, під час мого першого навчання в київському Інституті журналістики до кількох викладачів хотілося запросити психіатра з санітарами, до кількох — ще не чинне тоді НАБУ, а ще до кількох — нарколога. Під час другого навчання на філософському в Чернівецькому універі такий, на щастя, був лише один, і проблеми там радше мали віковий характер. На нещастя, він таки став причиною, з якої я не отримав червоного диплома при середньому балі 4,9.

Оця влада і безвідповідальність, оце існування як закрита каста — ключове, що дозволяє все лайно в наших універах. 

І лапання студенток (та й студентів), і “поляни” з древлянами, і знущання, і хабарі, і просто суто побутове хамство, і "нарізання" в програми десятків непотрібних предметів замість трьох потрібних, бо ж Василь Серафимович хоче викладати авторську дисципліну історії феноменології керамічного виробництва на Чернигівщині в контексті ноосферного осягнення українського топосу.

І щоб це побороти — треба просто викрити цю систему повністю.

P.S. Час від часу нагадую, що найчеснішою освітою в моєму житті була богословська. Просто тому, що вона корпоративна, і там викладач відчуває не тільки етичну, а й дуже практичну відповідальність за результат.

Джерело

Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
освіта
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