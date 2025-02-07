У Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок для кількох категорій військовозобов'язаних
З пʼятниці, 7 лютого, у застосунку "Резерв+" відстрочки продовжуватимуться автоматично для декількох категорій військовозобовʼязаних
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
За його словами, відстрочки продовжуватимуть автоматично для людей з інвалідністю з відповідним посвідченням Пенсійного фонду, а також студентів, аспірантів та докторантів.
Згодом функція стане доступною і для багатодітних батьків, які мають трьох спільних дітей у шлюбі.
"Тепер достатньо оновити військовий документ у Резерв+, і якщо є підстави, відстрочка буде продовжена автоматично. Багато користувачів зверталися до Міноборони із запитом про запуск такої функції. Ми почули ці звернення й зробили сервіс ще зручнішим", - зазначив Умєров.
- Раніше в застосунку для військовозобов'язаних Резерв+ запустили сервіс повторного уточнення персональних даних.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.27 Купівля 41.27Продаж 41.78
- EUR Купівля 42.83Продаж 43.5
- Актуальне
- Важливе