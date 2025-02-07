У Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок для кількох категорій військовозобов'язаних

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, відстрочки продовжуватимуть автоматично для людей з інвалідністю з відповідним посвідченням Пенсійного фонду, а також студентів, аспірантів та докторантів.

Згодом функція стане доступною і для багатодітних батьків, які мають трьох спільних дітей у шлюбі.

"Тепер достатньо оновити військовий документ у Резерв+, і якщо є підстави, відстрочка буде продовжена автоматично. Багато користувачів зверталися до Міноборони із запитом про запуск такої функції. Ми почули ці звернення й зробили сервіс ще зручнішим", - зазначив Умєров.