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У Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок для кількох категорій військовозобов'язаних

Дар'я Куркіна
7 лютого, 2025 п'ятниця
20:55
Технології Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг

З пʼятниці, 7 лютого, у застосунку "Резерв+" відстрочки продовжуватимуться автоматично для декількох категорій військовозобовʼязаних

Зміст

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, відстрочки продовжуватимуть автоматично для людей з інвалідністю з відповідним посвідченням Пенсійного фонду, а також студентів, аспірантів та докторантів.

Згодом функція стане доступною і для багатодітних батьків, які мають трьох спільних дітей у шлюбі.

"Тепер достатньо оновити військовий документ у Резерв+, і якщо є підстави, відстрочка буде продовжена автоматично. Багато користувачів зверталися до Міноборони із запитом про запуск такої функції. Ми почули ці звернення й зробили сервіс ще зручнішим", - зазначив Умєров.

  • Раніше в застосунку для військовозобов'язаних Резерв+ запустили сервіс повторного уточнення персональних даних.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
військові
мобілізація
Війна з Росією
Міністр оборони України
Рустем Умєров
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