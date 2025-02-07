Трамп вже допоміг Україні і намагається скоротити фінансові ресурси РФ для війни, - політичний експерт Цибулько

Про це розповів політичний експерт Володимир Цибулько в етері Еспресо.

"Китай фактично фінансував війну Росії проти України за рахунок позитивного торговельного сальдо на користь Росії. Росія заробляла 30 млрд доларів на рік на китайському ринку від не надто необхідних для Китаю сировинних поставок", - зазначив він.

Трамп вже допоміг Україні. Українські військові доларові облігації раптово виросли в ціні майже втричі. Їх дохідність зараз становить більше 6%, і, хоча виплати за ними передбачені у 2034 році, вони почали дуже добре котируватись на ринках, зауважив Цибулько.

"Також на основі заяв Трампа, які називають вербальними інтервенціями, ціна на нафту раптово знизилася, і російська нафта вже торгується нижче 60 доларів. Невідомо, скільки це триватиме, адже це коливання ринку у відповідь на заяви. Але Трамп дійсно є світовим лідером, оскільки ринки реагують на кожну його заяву", - додав він.

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У Москві це розуміють, і одним із швидких механізмів, який можна застосувати, є здешевлення юаня на 10-15%, що призведе до висихання російських золотовалютних резервів, більшість з яких номінована в юані.

"Вже був випадок, коли від ослаблення юаня на певний відсоток Росія втратила 15 млрд доларів. Ймовірно, щось подібне станеться знову. Келлог, говорячи про 100 днів, вказує, що перемовники приховують багато козирів. Коли ти встановлюєш дату, це означає, що ти говориш з позиції сили. Келлог формує позицію сили Росії. Він говорить так, ніби Росію поставили на лічильник: "Ось тобі 100 днів, товариш Путін. Якщо через 100 днів ти не погодишся на наші, досить м'які пропозиції, до певної міри вигідні для тебе, то Україна може отримати запрошення в НАТО або ще 50 літаків F-16 від Сполучених Штатів. Вже зараз спостерігають, як Путін слабшає з кожним днем", - резюмував Цибулько.