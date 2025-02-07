Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Не хочете служити в ЗСУ, тоді їдьте звідси, - журналістка Соколова
Ексклюзив

Не хочете служити в ЗСУ, тоді їдьте звідси, - журналістка Соколова

Віталій Бесараб
7 лютого, 2025 п'ятниця
22:40
Війна з Росією ЗСУ, мобілізація

Журналістка Яніна Соколова вважає, що якщо громадяни хочуть жити у власній країні, то мають обʼєднатись і разом боротись проти зовнішнього ворога

Зміст

Таку думку вона висловила в етері Еспресо

"Сьогодні зʼявилась інформація про те, що в Чернівцях чоловік помер в ТЦК під час проходження ВЛК. Він туди прийшов добровільно. Що з тим чоловіком сталось невідомо, чи в нього стався серцевий напад чи ще щось, але силу до нього ніхто не застосовував. В нас же люди почали розганяти, що його вбили, примусили й т.д. Хоча жодних конкретних деталей цієї історії немає. В нас є закон. Він один для всіх і якщо ми не захищаємо нашу країну, то її не буде. Ви хочете залишитися тут, хочете, щоб ваші діти тут залишались!? Тоді об'єднаймось і будемо захищати нашу країну на тих умовах, які ми маємо", - вважає Соколова.

Журналістка зауважила, що великий вплив на негативне ставлення до мобілізації сьогодні відіграють соцмережі. За її словами, серед її оточення комунікація з представниками ТЦК проходила спокійно і згідно з законом.

"Не бусифікація, а примусова мобілізація була у всіх країнах світу під час війн. Вони були на території Європи й в США. Примусова мобілізація була жорсткою у Франції та Великій Британії. Цю інформацію можна легко знайти. Це не нова історія. Просто сьогодні є інтернет, Facebook, Instagram і можна це все зняти, накрутити історію, а якщо ще й платити за це, то взагалі влаштувати істерію. У моєму оточенні чимало людей, які зустрічались з ТЦК, в них перевіряли документи й вони навіть разом пили каву. В наші команді є люди, які вже давно служать в ЗСУ. Тобто, якщо ми будемо памʼятати, що закон один для всіх і якщо ви хочете жити в одній країні, то нумо жити за правилами. Якщо ви не дієте за правилами, то за вами приходить поліція і штрафує, або виписує адміністративні догани. Ось порушення в цій царині. Все, більше немає про що говорити. Ви не хочете? Тоді валіть геть звідси, якщо ви не хочете. Все ж просто", - наголосила вона.

Інциденти з ТЦК: що відомо

У суботу, 1 лютого, на автозаправній станції у Пирятині невідомий чоловік підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, зловмисник вистрілив у військовослужбовця. Від поранення чоловік загинув на місці. 

Пізніше правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця.

1 лютого у ТЦК Рівного стався вибух, унаслідок якого загинула людина, ще шестеро дістали поранення.

Наступного дня вибух пролунав біля будівлі ТЦК у Павлограді Дніпропетровської області.

5 лютого внаслідок вибуху біля Камʼянець-Подільського ТЦК на Хмельниччині загинув чоловік, який приніс вибухівку. Ще четверо людей отримали поранення.

Того ж дня стало відомо, що на Львівщині у ТЦК посилили заходи безпеки.

 

Теги:
Новини
Україна
мобілізація
Військові новини
ТЦК
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
-5.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.27
    Купівля 41.27
    Продаж 41.78
  • EUR
    Купівля 42.83
    Продаж 43.5
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
7 лютого
22:54
Девід Леммі
Очільник МЗС Британії Леммі не вважає, що до перемовин про закінчення війни в Україні залишилось "кілька тижнів"
22:42
Оновлено
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
За добу на фронті відбулось 116 боєзіткнень, найгарячіше на Курському та Покровському напрямках
22:29
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Трюдо назвав намір Трампа поглинути Канаду "реальними" через велику кількість критично важливих корисних копалин
22:29
Оновлено
ЗСУ
Зеленський підтвердив, що ЗСУ розпочали новий наступ на Курщині
22:18
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Усі заморожені активи РФ на Заході мають бути передані на користь України, - Шмигаль
22:00
Оновлено
ППО
Росія атакує Україну дронами: на Київщині спрацювала ППО. Ситуація у ніч на 8 лютого
21:51
Ексклюзив
Дональд Трамп і Володимир Путін
Путін збирається обдурити Трампа, - політолог Бобиренко
21:43
Оновлено
Зеленський, Трамп
Трамп заявив, що, можливо, зустрінеться з Зеленським наступного тижня. Президент України відреагував
21:32
Володимир Зеленський
"Укладімо угоду, ми лише "за": Зеленський згоден на спільну зі США розробку корисних копалин в обмін на військову допомогу
21:15
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Результати операції Сил оборони в Курській області за пів року, чому північнокорейські військові не здаються в полон ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
21:05
Оновлено
терористи ХАМАС
ХАМАС назвав імена трьох заручників, яких звільнять 8 лютого
20:56
на фото президент Володимир Зеленський
Зеленський повідомив, що військові КНДР відновили участь в боях на Курщині
20:55
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У Резерв+ запрацювало автоматичне продовження відстрочок для кількох категорій військовозобов'язаних
20:44
Словаччина: антиурядові протести
У Словаччині триває масштабна акція протесту проти політики зближення Фіцо з Росією
20:43
Ексклюзив
ЗСУ
Противник намагається закріпитися на правому березі річки Оскіл та розширити плацдарм. Куп'янська РВА закликає людей до евакуації
20:12
Огляд
"Партенопа"
Правда про "Партенопу" та "Яблучний оцет": що подивитися на вихідних
20:07
OPINION
Про харасмент у вишах
20:02
суд
Земельна корупція: суд обрав запобіжні заходи для заступника голови КМДА та ще кількох фігурантів
19:57
Футболісти "Челсі" Крістофер Нкунку та Михайло Мудрик, Ліга конференцій
"Челсі" попри допінг-скандал залишив Мудрика у заявці на єврокубки
19:37
Михайло Поплаввський
Президента КНУКіМ Михайла Поплавського звинуватили в домаганнях
19:28
Дмитро Лубінець
У Чернівцях чоловік помер під час проходження ВЛК, - Лубінець
19:22
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп вже допоміг Україні і намагається скоротити фінансові ресурси РФ для війни, - політичний експерт Цибулько
19:17
Учасники "Українського тижня" у Вашингтоні
Українці в коридорах Конгресу: підсумки "Українського тижня" у Вашингтоні
18:59
Серхіо Рамос
Легендарний екскапітан "Реала" знайшов несподіваний варіант продовження карʼєри
18:55
соцмережа Х (Твіттер)
Прокуратура Парижа почала розслідування щодо соцмережі Маска Х через дані про використання "упереджених алгоритмів"
18:49
Ален Берсе
"Наша амбіція – створити трибунал уже цього року", – генсек Ради Європи про суд над Росією
18:33
мобілізація в Україні
У всіх ТЦК і військових частинах посилили заходи безпеки, – Сухопутні війська
18:27
Ексклюзив
вибори
Чому ЦВК зараз відновила доступ до інформації про вибори: пояснює аналітикиня Руху ЧЕСНО Олещенко
18:22
Оновлено
Дональд Туск
"Гротескна акція": Туск прокоментував розслідування щодо нього про "організацію держперевороту"
18:17
повістка
"Посилення мобілізації в Одесі": ЦПД спростував новий фейк роспропаганди
18:15
Каньє Вест
"Я - нацист": репер Каньє Вест попросив називати його Єдольфом Їтлером
18:00
OPINION
Уникнути долі Афганістану...
17:58
Дональд Трамп
Трамп заявив про "корупцію" в USAID і закликав закрити агентство
17:54
Ексклюзив
винищувач Mirage 2000
Mirage 2000 можуть стати альтернативою радянським Су-24 для ударів по російських цілях,- Defense Express
17:53
Президент Мексики Клаудія Шейнбаум
З моменту вступу Трампа на посаду майже 11 тис. мігрантів депортували з США до Мексики
17:52
Олександр Поворознюк
Клуб УПЛ влітку відкриє новий стадіон у Кіровоградській області, - ЗМІ
17:39
Рафаель Маріано Гроссі
Голова МАГАТЕ Гроссі поїхав у Москву, де "завершив консультації" з російською делегацією
17:39
гривня тисяча гривень
єВідновлення: українцям погодили виплати за пошкоджене майно на майже 9 млрд грн
17:29
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль заявив, що довгострокові контракти мають стати нормою для виробників зброї
17:23
ЄС розглядає можливість призупинення санкцій проти нафтової промисловості та банків Сирії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV