Не хочете служити в ЗСУ, тоді їдьте звідси, - журналістка Соколова

Таку думку вона висловила в етері Еспресо

"Сьогодні зʼявилась інформація про те, що в Чернівцях чоловік помер в ТЦК під час проходження ВЛК. Він туди прийшов добровільно. Що з тим чоловіком сталось невідомо, чи в нього стався серцевий напад чи ще щось, але силу до нього ніхто не застосовував. В нас же люди почали розганяти, що його вбили, примусили й т.д. Хоча жодних конкретних деталей цієї історії немає. В нас є закон. Він один для всіх і якщо ми не захищаємо нашу країну, то її не буде. Ви хочете залишитися тут, хочете, щоб ваші діти тут залишались!? Тоді об'єднаймось і будемо захищати нашу країну на тих умовах, які ми маємо", - вважає Соколова.

Журналістка зауважила, що великий вплив на негативне ставлення до мобілізації сьогодні відіграють соцмережі. За її словами, серед її оточення комунікація з представниками ТЦК проходила спокійно і згідно з законом.

"Не бусифікація, а примусова мобілізація була у всіх країнах світу під час війн. Вони були на території Європи й в США. Примусова мобілізація була жорсткою у Франції та Великій Британії. Цю інформацію можна легко знайти. Це не нова історія. Просто сьогодні є інтернет, Facebook, Instagram і можна це все зняти, накрутити історію, а якщо ще й платити за це, то взагалі влаштувати істерію. У моєму оточенні чимало людей, які зустрічались з ТЦК, в них перевіряли документи й вони навіть разом пили каву. В наші команді є люди, які вже давно служать в ЗСУ. Тобто, якщо ми будемо памʼятати, що закон один для всіх і якщо ви хочете жити в одній країні, то нумо жити за правилами. Якщо ви не дієте за правилами, то за вами приходить поліція і штрафує, або виписує адміністративні догани. Ось порушення в цій царині. Все, більше немає про що говорити. Ви не хочете? Тоді валіть геть звідси, якщо ви не хочете. Все ж просто", - наголосила вона.

Інциденти з ТЦК: що відомо

У суботу, 1 лютого, на автозаправній станції у Пирятині невідомий чоловік підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, зловмисник вистрілив у військовослужбовця. Від поранення чоловік загинув на місці.

Пізніше правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця.

1 лютого у ТЦК Рівного стався вибух, унаслідок якого загинула людина, ще шестеро дістали поранення.

Наступного дня вибух пролунав біля будівлі ТЦК у Павлограді Дніпропетровської області.

5 лютого внаслідок вибуху біля Камʼянець-Подільського ТЦК на Хмельниччині загинув чоловік, який приніс вибухівку. Ще четверо людей отримали поранення.

Того ж дня стало відомо, що на Львівщині у ТЦК посилили заходи безпеки.