Земельна корупція: суд обрав запобіжні заходи для заступника голови КМДА та ще кількох фігурантів
ВАКС на засіданні 7 лютого відправив заступника голови КМДА Петра Оленича під варту на два місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 15 млн грн
Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"07 лютого 2025 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід до заступника голови Київської міської державної адміністрації, підозрюваного у справі щодо заволодіння столичною землею. Суд частково задовольнив клопотання та застосував до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 15 млн грн", - ідеться у повідомленні.
Також ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 50 млн грн застави до членкині постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин Олени Марченко, яка є депутаткою Київської міськради.
Голову земельної комісії КМР, який за версією слідства приєднався до злочинної організації з мотивів особистого збагачення, триматимуть під вартою із можливістю внесення 20 млн грн застави.
До заступника директора КП "Київблагоустрій" застосовано запобіжний захід у вигляді триманні під вартою з альтернативою внесення 7,5 млн грн.
"Також суд застосував запобіжні заходи до двох підозрюваних – пособників, один із яких обіймає посаду першого заступника начальника КП "Спецжитлофонд", а інший відповідав за ведення бухгалтерії. Так, суд застосував до осіб тримання під вартою з альтернативою внесення 4,5 млн грн та 8 млн грн відповідно", - йдеться у повідомленні САП.
Ще до одного підозрюваного суд застосував особисте зобовʼязання.
Примітка: Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 6 лютого Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою провели обшуки у Київській міській раді та КМДА. ЗМІ писали, що обшуки були пов'язані з бізнесменом Денисом Комарницьким. Правоохоронці затримали 7 учасників злочинної організації. Загалом про підозру повідомили 10 особам. Корупційна схема полягала у пошуку перспективних земельних ділянок та реєстрації на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Надалі до міськради подавали заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів. Депутати міськради та посадовці КМДА забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували неправомірну вигоду у вигляді коштів та об’єктів нерухомості.
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