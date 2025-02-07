Земельна корупція: суд обрав запобіжні заходи для заступника голови КМДА та ще кількох фігурантів

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"07 лютого 2025 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід до заступника голови Київської міської державної адміністрації, підозрюваного у справі щодо заволодіння столичною землею. Суд частково задовольнив клопотання та застосував до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 15 млн грн", - ідеться у повідомленні.

Також ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 50 млн грн застави до членкині постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин Олени Марченко, яка є депутаткою Київської міськради.

Голову земельної комісії КМР, який за версією слідства приєднався до злочинної організації з мотивів особистого збагачення, триматимуть під вартою із можливістю внесення 20 млн грн застави.

До заступника директора КП "Київблагоустрій" застосовано запобіжний захід у вигляді триманні під вартою з альтернативою внесення 7,5 млн грн.

"Також суд застосував запобіжні заходи до двох підозрюваних – пособників, один із яких обіймає посаду першого заступника начальника КП "Спецжитлофонд", а інший відповідав за ведення бухгалтерії. Так, суд застосував до осіб тримання під вартою з альтернативою внесення 4,5 млн грн та 8 млн грн відповідно", - йдеться у повідомленні САП.

Ще до одного підозрюваного суд застосував особисте зобовʼязання.

Примітка: Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.