США розписалось в тому, що проєкт "Афганістан" вони не змогли перетворити на історію успіху.

Хоча наративи про те, що Україна схожа на Афганістан, мені неодноразово доводилось чути від американських політиків (правда ще за часів Байдена) - особливо в контексті того, що допомога США була розкрадена, а кошти освоєні.

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Але з Україною у США історія успіху може спрацювати, якщо американці вникнуть не тільки в суть конфлікту, але й відкинуть нав'язану росіянами думку про "швидкі переговори". Бо в цих умовах швидкі переговори поки що дають шанс лише агресору виграти час, підготуватися і вдарити сильніше.