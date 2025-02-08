Зеленський підписав укази про призначення послів у Молдові та Уругваї

Відповідні укази з'явилися на сайті президента.

Указом №77/2025 Пауна Роговея було призначено послом України у Молдові. До цього дипломат був тимчасовим повіреним у справах України в Румунії.

Водночас відповідно до указу №78/2025 Юрій Клименко, який є послом Аргентини, за сумісництвом очолив українську дипустанову Уругваю. З 2013 до 2021 року Клименко був постійним представником України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві, а у 2022 році отримав посаду посла в Аргентині.