Зеленський підписав укази про призначення послів у Молдові та Уругваї
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 7 лютого, підписав укази про призначення послів у Молдові та Уругваї
Відповідні укази з'явилися на сайті президента.
Указом №77/2025 Пауна Роговея було призначено послом України у Молдові. До цього дипломат був тимчасовим повіреним у справах України в Румунії.
Водночас відповідно до указу №78/2025 Юрій Клименко, який є послом Аргентини, за сумісництвом очолив українську дипустанову Уругваю. З 2013 до 2021 року Клименко був постійним представником України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві, а у 2022 році отримав посаду посла в Аргентині.
- 21 грудня Зеленський замінив українських послів на Багамських Островах, у Тринідаді й Тобаго, Китаї, Індонезії, Японії, Литві, Словенії та Руанді.
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