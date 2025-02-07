У Чернівцях чоловік помер під час проходження ВЛК, - Лубінець
У пʼятницю, 7 лютого, стало відомо про смерть 32-річного чоловіка, який проходив ВЛК у Чернівцях
Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.
За словами омбудсмана, інформацію виявили під час моніторингу соціальних мереж. Трагічний інцидент стався вранці 7 лютого 2025 року.
Представниця Дмитра Лубінця в Чернівецькій області вже скерувала листи до обласного ТЦК та СП, Чернівецького зонального відділу ВСП та ГУ Національної поліції в Чернівецькій області.
"Попередньо відомо, що правоохоронні органи виявили місцевого жителя, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Чоловіка запросили для уточнення військово-облікової інформації, на що він погодився. Проте під час проходження ВЛК його стан різко погіршився, і він знепритомнів", - пише Лубінець.
За інформацією від гендиректора обласного центру екстреної медичної допомоги, лікарі застали чоловіка в стані клінічної смерті. Реанімаційні дії не допомогли. Тіло скерували на судмедекспертизу для з’ясування причини смерті.
"Слідчі органи розпочали досудове розслідування, кваліфікуючи подію як “природну смерть”, - додав омбудсман.
- Через вибухи біля будівель ТЦК і напади на працівників в усіх територіальних центрах комплектації та військових частинах посилили заходи безпеки.
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