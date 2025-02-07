У Чернівцях чоловік помер під час проходження ВЛК, - Лубінець

Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмана, інформацію виявили під час моніторингу соціальних мереж. Трагічний інцидент стався вранці 7 лютого 2025 року.

Представниця Дмитра Лубінця в Чернівецькій області вже скерувала листи до обласного ТЦК та СП, Чернівецького зонального відділу ВСП та ГУ Національної поліції в Чернівецькій області.

"Попередньо відомо, що правоохоронні органи виявили місцевого жителя, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Чоловіка запросили для уточнення військово-облікової інформації, на що він погодився. Проте під час проходження ВЛК його стан різко погіршився, і він знепритомнів", - пише Лубінець.

За інформацією від гендиректора обласного центру екстреної медичної допомоги, лікарі застали чоловіка в стані клінічної смерті. Реанімаційні дії не допомогли. Тіло скерували на судмедекспертизу для з’ясування причини смерті.

"Слідчі органи розпочали досудове розслідування, кваліфікуючи подію як “природну смерть”, - додав омбудсман.