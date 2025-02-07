Прокуратура Парижа почала розслідування щодо соцмережі Маска Х через дані про використання "упереджених алгоритмів"
Паризька прокуратура відкрила розслідування щодо соціальної мережі Х, яка належить американському мільярдеру Ілону Маску: воно стосується спотворення алгоритмів
Про це інформує Reuters.
Розслідування відкрили за фактом повідомлення депутата Національних зборів Франції Еріка Ботореля, що Х "використовує упереджені алгоритми".
У прокуратурі заявили: алгоритми, "ймовірно, спотворили роботу автоматизованої системи обробки даних. Судді та спеціалізовані помічники з підрозділу кіберзлочинності аналізують його та проводять початкові технічні перевірки".
Водночас Боторель зауважив, що він надіслав відповідного листа прокуратурі 12 січня.
- Раніше Ілон Маск назвав алгоритми своєї платформи Х "відстоєм" через рекомендації постів із нацистськими салютами.
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