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Головна Світ Прокуратура Парижа почала розслідування щодо соцмережі Маска Х через дані про використання "упереджених алгоритмів"

Прокуратура Парижа почала розслідування щодо соцмережі Маска Х через дані про використання "упереджених алгоритмів"

Дар'я Куркіна
7 лютого, 2025 п'ятниця
18:55
Світ соцмережа Х (Твіттер)

Паризька прокуратура відкрила розслідування щодо соціальної мережі Х, яка належить американському мільярдеру Ілону Маску: воно стосується спотворення алгоритмів

Зміст

Про це інформує Reuters.

Розслідування відкрили за фактом повідомлення депутата Національних зборів Франції Еріка Ботореля, що Х "використовує упереджені алгоритми".

У прокуратурі заявили: алгоритми, "ймовірно, спотворили роботу автоматизованої системи обробки даних. Судді та спеціалізовані помічники з підрозділу кіберзлочинності аналізують його та проводять початкові технічні перевірки".

Водночас Боторель зауважив, що він надіслав відповідного листа прокуратурі 12 січня.

  • Раніше Ілон Маск назвав алгоритми своєї платформи Х "відстоєм" через рекомендації постів із нацистськими салютами.
Теги:
Новини
Франція
Технології
Ілон Маск
США
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