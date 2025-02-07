Чому ЦВК зараз відновила доступ до інформації про вибори: пояснює аналітикиня Руху ЧЕСНО Олещенко
Аналітикиня Руху ЧЕСНО Юлія Олещенко пояснила, чому ЦВК відновила доступ до інформації про вибори, зокрема дані про обраних депутатів і склади виборчих комісій
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Робота з обслуговування та технічної перевірки реєстрів тривала з 2022 року. Проводились тестування з кіберфахівцями для оцінки спроможності реєстрів, здійснювались технічні роботи. Після отримання дозволу на відкриття, реєстри стали доступними знову. Аналогічна ситуація стосується державного реєстру виборців, який є надзвичайно важливим. Процес його відкриття проходив у кілька етапів, і один з них наразі завершується, включаючи інформацію про виборчі комісії та виборчі дільниці. Ці етапи закономірні та передбачають тестування. Кіберфахівці надають дозвіл та оцінюють технічну спроможність реєстрів перед їх відкриттям", - зазначила Олещенко.
Впродовж трьох років кіберфахівці працювали над перевіркою реєстрів. У ЦВК пояснили, що було враховано безпекові питання, тому реєстри не лише перевіряли, а загалом спостерігали за ситуацією та роботою реєстрів і сайту зокрема.
"Відкритість реєстрів необхідна для перевірки балотування певних осіб, особливо у випадку окупованих територій, де доступ до сайтів місцевих рад обмежений або відсутній. Першоджерелом у таких випадках є ЦВК. Також варто зазначити важливість відкритих даних та роботи комітетів. Це спрощує роботу тим, хто займається моніторингом, написанням матеріалів та перевіркою осіб, що балотуються", - додала вона.
- Нагадаємо, на сайті Центральної виборчої комісії у січні 2025 року відновили доступ до інформації про вибори, яка з початку повномасштабного вторгнення була закрита з міркувань безпеки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.27 Купівля 41.27Продаж 41.78
- EUR Купівля 42.83Продаж 43.5
- Актуальне
- Важливе