Усі заморожені активи РФ на Заході мають бути передані на користь України, - Шмигаль

Про це він написав у telegram.

Сьогодні премʼєр провів нараду з віцепрем’єр-міністеркою Ольгою Стефанішиною, міністром фінансів Сергієм Марченком, головою НБУ Андрієм Пишним, заступницею керівника Офісу президента Іриною Мудрою й дипломатами щодо механізмів конфіскації активів РФ.

"Ми наполягаємо на тому, що всі суверенні російські активи, заморожені на Заході, мають бути конфісковані й передані на користь України. Заслухав результати виконаної роботи. Обговорили план взаємодії з партнерами на поточний рік. Поставив відповідні завдання міністерствам", - написав Шмигаль.

Він також підкреслив, що Київ вже почав отримувати кошти від міжнародних партнерів, забезпечені замороженими активами росіян: перші кошти надійшли до українського бюджету в грудні 2024 року.

Загалом в межах ініціативи G7 Україна отримає $50 млрд.

"Наша мета — примусити Росію компенсувати всю завдану Україні шкоду. Послідовно працюємо в цьому напрямку", - наголосив очільник уряду.