Усі заморожені активи РФ на Заході мають бути передані на користь України, - Шмигаль
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що Україна вже отримує від партнерів кошти, забезпечені російськими замороженими активами
Про це він написав у telegram.
Сьогодні премʼєр провів нараду з віцепрем’єр-міністеркою Ольгою Стефанішиною, міністром фінансів Сергієм Марченком, головою НБУ Андрієм Пишним, заступницею керівника Офісу президента Іриною Мудрою й дипломатами щодо механізмів конфіскації активів РФ.
"Ми наполягаємо на тому, що всі суверенні російські активи, заморожені на Заході, мають бути конфісковані й передані на користь України. Заслухав результати виконаної роботи. Обговорили план взаємодії з партнерами на поточний рік. Поставив відповідні завдання міністерствам", - написав Шмигаль.
Він також підкреслив, що Київ вже почав отримувати кошти від міжнародних партнерів, забезпечені замороженими активами росіян: перші кошти надійшли до українського бюджету в грудні 2024 року.
Загалом в межах ініціативи G7 Україна отримає $50 млрд.
"Наша мета — примусити Росію компенсувати всю завдану Україні шкоду. Послідовно працюємо в цьому напрямку", - наголосив очільник уряду.
- У червні минулого року країни Великої сімки погодились виділити для України $50 млрд із прибутків від заморожених активів РФ.
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