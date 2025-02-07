Путін збирається обдурити Трампа, - політолог Бобиренко

Таку думку висловив політолог, експерт "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко в етері Еспресо.

"Наступ на Курщині має більш політичне значення, спрямоване на посилення наших переговорних позицій. Це фактор, який Путін буде враховувати, йдучи на переговори. Зараз це фактично козир у рукаві Зеленського. Келлог спочатку заявляв про намір Трампа оголосити 14 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки, що переговорний процес триває дуже добре. Сьогодні надійшла інформація, що Путін поставив все на паузу і заявив, що для того, щоб РФ продовжила переговори, важливо, щоб Україна зробила "жест доброї волі" і вивела свої війська з Курської області. Це пастка для Трампа, оскільки росіяни можуть сказати: "Ми мирні люди, але наш бронепоїзд стоїть на запасному шляху", - зауважив він.

Росіяни можуть спробувати змусити Трампа натиснути на Зеленського, щоб той погодився на вихід ЗСУ з Курської області. Однак це може призвести до нових умов: зняття санкцій, повернення заморожених активів та інших вимог.

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"Якщо Путін зрозуміє, що Трамп готовий підписати мир за будь-яку ціну, включаючи поступки з боку України, це може призвести до додаткових вимог. Ми знаємо, що Путіну і російським обіцянкам довіряти не можна. Але Трамп може цього не знати і тиснути не на Путіна, а на нас, закликаючи до поступок. Тим більше, що Путін може запропонувати звільнення полонених або політв'язнів, що для нього не має великого значення. Трамп може сказати: "Дивіться, американці, люди важливіші за територію". Але для Путіна це навпаки – люди нічого не варті, територія є всім", - зауважив Бобиренко.

Потрібно уникнути такої пастки, оскільки це загрожує не тільки Україні, але і всьому цивілізованому світу, сказав політолог.

"Путін збирається обдурити Трампа, вони не є друзями. У Путіна є кілька друзів, яких він дійсно цінує, як це було у Гітлера. Але це не значить, що Путін – не уособлення сатани в людській подобі. Він не може мати близьких друзів, і з Трампом він ладити не може. Коли Путін зустрічається з кимось, він думає, як когось обдурити. Можливо, Трамп думає так само. Але зараз Трамп вразливий у своєму бажанні швидко досягти миру, щоб показати, що Байден не зміг цього зробити, а великий Трамп прийшов до влади і все вирішив. Путін, роблячи заяви про готовність до миру, просто підігріває самолюбство Трампа і не більше. Не можна вірити Путіну", - резюмував Бобиренко.