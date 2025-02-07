Трамп заявив, що, можливо, зустрінеться з Зеленським наступного тижня

Про це повідомляє Barron’s.

"Я, ймовірно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня", - йдеться у заяві Дональда Трампа.

За словами президента США, зустріч, ймовірно, відбудеться у Вашингтоні. Візит до Києва поки не планується.

Як передає "Суспільне", Трамп хоче обговорити з Володимиром Зеленським безпеку українських активів, а саме рідкісноземельних елементів.

Також Трамп додав, що збирається провести розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Я хочу побачити завершення цієї війни. Головна причина — вбивства людей, втрати стількох людей. 800 чи 900 тис. російських солдатів загинули, чи отримали важкі поранення. І так само українці — приблизно 700 тис. українських солдатів. Вони подають нижчі цифри, але ці цифри некоректні", — заявив Дональд Трамп.

Водночас Зеленський наголосив на необхідності його особистої зустрічі з Трампом перед розмовою американського президента з диктатором РФ, "інакше це буде виглядати як діалог про Україну без України". Про це він розповів в інтервʼю Reuters.

Український лідер зазначив, що Київ мав регулярні контакти з радником Білого дому з нацбезпеки Майком Волцом.

"Кожен день у нас є контакти, ми говоримо про загальні речі, але специфіка прийде трохи пізніше", - додав він.

Зеленський також зауважив, що його власним пріоритетом є посилення ролі гарантій безпеки для України в межах будь-яких ймовірних угод, аби запобігти повторному російському вторгненню в майбутньому.