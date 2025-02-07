Трамп заявив, що, можливо, зустрінеться з Зеленським наступного тижня
У пʼятницю, 7 лютого, стало відомо, що наступного тижня, ймовірно, відбудеться зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського
Про це повідомляє Barron’s.
"Я, ймовірно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня", - йдеться у заяві Дональда Трампа.
За словами президента США, зустріч, ймовірно, відбудеться у Вашингтоні. Візит до Києва поки не планується.
Як передає "Суспільне", Трамп хоче обговорити з Володимиром Зеленським безпеку українських активів, а саме рідкісноземельних елементів.
Також Трамп додав, що збирається провести розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Я хочу побачити завершення цієї війни. Головна причина — вбивства людей, втрати стількох людей. 800 чи 900 тис. російських солдатів загинули, чи отримали важкі поранення. І так само українці — приблизно 700 тис. українських солдатів. Вони подають нижчі цифри, але ці цифри некоректні", — заявив Дональд Трамп.
Водночас Зеленський наголосив на необхідності його особистої зустрічі з Трампом перед розмовою американського президента з диктатором РФ, "інакше це буде виглядати як діалог про Україну без України". Про це він розповів в інтервʼю Reuters.
Український лідер зазначив, що Київ мав регулярні контакти з радником Білого дому з нацбезпеки Майком Волцом.
"Кожен день у нас є контакти, ми говоримо про загальні речі, але специфіка прийде трохи пізніше", - додав він.
Зеленський також зауважив, що його власним пріоритетом є посилення ролі гарантій безпеки для України в межах будь-яких ймовірних угод, аби запобігти повторному російському вторгненню в майбутньому.
- Спецпредставник американського президента з питань України та РФ Кіт Келлог спростував інформацію, що він презентує план США про закінчення війни на безпековій конференції у Мюнхені. За його словами, це має зробити Дональд Трамп.
- Келлог також додав, що Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії, щоб закінчити війну в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.27 Купівля 41.27Продаж 41.78
- EUR Купівля 42.83Продаж 43.5
- Актуальне
- Важливе