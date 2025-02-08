У Києві чотирьом підліткам, які побили хлопця, оголосили підозри у хуліганстві
У Києві встановили учасників нападу на 19-річного хлопця: чотирьом підліткам, які брали участь у побитті, повідомили про підозри у хуліганстві
Про це інформує поліція Києва.
Вказано, що правоохоронцям вдалося з'ясувати, що жертвою нападу виявився 19-річний хлопець.
"Він познайомився з 15-річною дівчиною в інтернеті та запропонував зустрітися, не підозрюючи про її справжній вік. Коли юнак прибув на місце зустрічі, на нього раптово накинулась група підлітків у балаклавах, побили його та завдали ударів по голові металевим ціпком. Крім того, один з них заволодів мобільним телефоном потерпілого", - йдеться у повідомленні.
Також правоохоронцям вдалося встановити учасників нападу. Ними виявилися четверо неповнолітніх віком 14-15 років, які безпосередньо завдавали тілесних ушкоджень. Також відомо про двох 15-річних дівчат, які знімали все на мобільний телефон.
Чотирьом підліткам оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, одному з них додатково повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 6 лютого правоохоронці під час моніторингу соцмереж виявили відео, на якому група підлітків побила хлопця. За фактом поширення відео розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.27 Купівля 41.27Продаж 41.78
- EUR Купівля 42.83Продаж 43.5
- Актуальне
- Важливе