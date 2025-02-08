У Києві чотирьом підліткам, які побили хлопця, оголосили підозри у хуліганстві

Про це інформує поліція Києва.

Вказано, що правоохоронцям вдалося з'ясувати, що жертвою нападу виявився 19-річний хлопець.

"Він познайомився з 15-річною дівчиною в інтернеті та запропонував зустрітися, не підозрюючи про її справжній вік. Коли юнак прибув на місце зустрічі, на нього раптово накинулась група підлітків у балаклавах, побили його та завдали ударів по голові металевим ціпком. Крім того, один з них заволодів мобільним телефоном потерпілого", - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронцям вдалося встановити учасників нападу. Ними виявилися четверо неповнолітніх віком 14-15 років, які безпосередньо завдавали тілесних ушкоджень. Також відомо про двох 15-річних дівчат, які знімали все на мобільний телефон.

Чотирьом підліткам оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, одному з них додатково повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.