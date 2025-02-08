Трамп заявив, що позбавив Байдена доступу до секретної інформації
Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував для свого попередника Джо Байдена доступ до секретної інформації: під час свого президентства Байден пішов на аналогічний крок
Про це інформує CNN.
Вказано, що Трамп позбавив Байдена доступу до секретної інформації та припинив його щоденні брифінги з питань розвідки. За словами президента, його попередник створив прецедент у 2021 році, обмеживши доступ Трампа до деталей національної безпеки. Трамп заявив, що вважає це несправедливою дією.
На завершення Трамп заявив, що пріоритетом для нього буде захист національної безпеки, і додав: "Джо, ти звільнений".
Зазначимо, що під час своєї каденції Джо Байден заборонив Трампові відвідувати брифінги розвідки, які традиційно проводяться для колишніх президентів, посилаючись на стурбованість його "нестабільною поведінкою" і стверджуючи, що йому не можна довіряти секретну інформацію. Такий крок президента щодо попередника став таким першим випадком.
- Раніше Трамп звинуватив Джо Байдена у некомпетентності через масштабну лісову пожежу у Лос-Анджелесі.
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