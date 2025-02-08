Трамп заявив, що позбавив Байдена доступу до секретної інформації

Про це інформує CNN.

Вказано, що Трамп позбавив Байдена доступу до секретної інформації та припинив його щоденні брифінги з питань розвідки. За словами президента, його попередник створив прецедент у 2021 році, обмеживши доступ Трампа до деталей національної безпеки. Трамп заявив, що вважає це несправедливою дією.

На завершення Трамп заявив, що пріоритетом для нього буде захист національної безпеки, і додав: "Джо, ти звільнений".

Зазначимо, що під час своєї каденції Джо Байден заборонив Трампові відвідувати брифінги розвідки, які традиційно проводяться для колишніх президентів, посилаючись на стурбованість його "нестабільною поведінкою" і стверджуючи, що йому не можна довіряти секретну інформацію. Такий крок президента щодо попередника став таким першим випадком.