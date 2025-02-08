На ТОТ росіяни вимикають світло та звʼязок, щоб перетягнути техніку ближче до Дніпра, - журналістка Вірлич
Головна редакторка херсонського видання Кавун.City Євгенія Вірлич розповіла, що окупанти часто вимикають електроенергію та звʼязок, коли перекидають техніку з окупованого Криму до узбережжя Дніпра
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"На лівому березі Дніпра тривають дуже активні бойові дії. Військові повідомляють, що росіяни не покидають надій штурмувати правий берег Дніпра. Жителі Херсона це чують. Чують це також жителі всіх населених пунктів, які розташовані вздовж лінії Дніпра", - розповіла Вірлич.
За словами журналістки, росіяни постійно намагаються перевозити техніку та інші засоби з окупованого Криму ближче до узбережжя Дніпра.
"Дуже часто на тимчасово окупованих територіях лівобережжя Дніпра росіяни вимикають електроенергію і звʼязок. Зокрема, в Каховці, Новій Каховці, Залізному Порті, Скадовську, а Голій Пристані та Олешках роблять вони це давно. У цих випадках окупанти дуже активно тягнуть техніку до лінії Дніпра. Скоріше за все з окупованого Криму. Ці відключення часто бувають не тільки через це, а й через їхню бездіяльність. Оскільки, часто вони дуже довго не ремонтують лінії електропередач. Втім, одна із головних причин - стягування техніки та засобів ближче до Дніпра”, - додала вона", - додала вона.
- 27 січня повідомлялося, що російські окупанти продовжують спроби закріпитися в острівній зоні в гирлі річки Дніпро.
- Станом на 28 січня, на території правобережжя Херсонської області проживають близько 145 тис. людей, коли до повномасштабного російського вторгнення тут було майже 500 тис. українців.
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