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Литва, Латвія та Естонія відключились від енергомереж Росії та Білорусі

Ксенія Золотова
8 лютого, 2025 субота
10:29
Світ Енергетика

Литва, Латвія та Естонія у суботу, 8 лютого, відключили свої електросистеми від енергомереж Росії та Білорусі

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Про це повідомляє ERR.

Це частина плану трьох Балтійських країн щодо виходу з єдиної енергосистеми з Росією та Білоруссю (БРЕЛ) та синхронізації з електромережею континентальної Європи.

"Ми розірвали з'єднання", – заявив представник литовського оператора енергомережі Litgrid.

Генеральний директор Litgrid Рокас Масюліс розповів, що все пройшло за планом. Компанія мала із росіянами підписаний протокол, в якому прописано, як відбуватиметься процес. За його словами, росіяни зв'язалися з литовцями за кілька хвилин до відключення і повідомили, що готові. Він додав, що відключення сталося трохи раніше запланованого часу, але Литва була готова до цього.

"Спочатку ми відключили одну лінію, потім через 10-15 хвилин - другу, а ще через такий самий час - третю. Приблизно через пів години ми також розірвали з'єднання з Білоруссю", - додав глава Litgrid.

О 7:43 у Литві були відключені лінії з Калінінградом та Білоруссю. О 8 ранку з'єднання з російською енергосистемою розірвала і Латвія.

Слідом Естонія також успішно відключила свою енергосистему від контрольованої Росією частотної зони. Наразі енергосистеми трьох країн Балтії працюють в ізольованому режимі.

Відключення Балтійських країн від російської енергосистеми не вплинуло на споживачів – система продовжує працювати стабільно, запевнили в естонській енергокомпанії Elering.

Синхронізацію з континентальною європейською енергосистемою заплановано на другу половину неділі 9 лютого. До цього оператори енергосистем Естонії (Elering), Латвії (AST) та Литви (Litgrid) проведуть тестування автономного режиму роботи. У цей період енергосистема Балтійських країн функціонуватиме без зв'язку з іншими частотними зонами, а споживання електроенергії забезпечуватиметься шляхом місцевих електростанцій, а також з'єднань Естонія-Фінляндія та Литва-Швеція.

За оцінкою влади трьох балтійських держав, синхронізація з європейською енергосистемою забезпечить Естонії, Латвії та Литві незалежний, стабільний та надійний контроль частоти у їхніх електромережах, а також підвищить енергетичну безпеку регіону. Континентальна європейська частотна зона охоплює 26 країн та понад 400 мільйонів споживачів електроенергії.

Це також означає кінець так званого електрокільця БРЕЛЛ, до якого досі входили Білорусь, Росія, Естонія, Латвія та Литва.

  • Польська енергетична група (PGE) та данська компанія Orsted побудують морську вітроелектростанцію Baltica 2. Вона буде однією з найбільших у світі.

 

 

 

Теги:
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Економіка
Росія
ЄС
Латвія
Європа
Естонія
Литва
Енергія
Енергетика
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