Сили ППО збили 67 зі 139 БПЛА ворога, 71 безпілотник локаційно втрачений

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Повідомляється, що атака безпілотниками відбувалася із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 67-ми ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях", - зазначили у Повітряних Силах.

Там додали, що 71 ворожий безпілотник-імітатор було локаційно втрачено (без негативних наслідків).