Сили ППО збили 67 зі 139 БПЛА ворога, 71 безпілотник локаційно втрачений
У ніч на 8 лютого російська окупаційна армія атакувала Україну 139-ма ударним БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Оборонці українського неба збили 67 ворожих дронів
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Повідомляється, що атака безпілотниками відбувалася із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово – РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 09:00 підтверджено збиття 67-ми ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях", - зазначили у Повітряних Силах.
Там додали, що 71 ворожий безпілотник-імітатор було локаційно втрачено (без негативних наслідків).
- Увечері пʼятниці, 7 лютого, російські загарбники запустили ударні безпілотники для обстрілу України. У Києві та області працювала ППО. У Сумах ворожий дрон влучив у приватний будинок, сталася пожежа.
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