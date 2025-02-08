У січні Офіс омбудсмена отримав понад 15 тисяч звернень: більшість – стосовно громадянських прав
Протягом січня 2025 року до Офісу омбудсмена надійшло 15 050 звернень. Понад 12 тисяч стосувалися громадянських прав
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Основні питання, з якими зверталися громадяни:
- громадянські права – 12 060;
- соціальні права – 1119;
- економічні права – 622;
- права дітей – 406;
- особисті права – 379;
- свобода від дискримінації – 347.
Дмитро Лубінець зауважив, що торік у січні Офіс омбудсмена отримав понад 8 700 звернень, що майже вдвічі менше, ніж цього року.
Також він нагадав, що у разі порушення прав, українці можуть звернутися за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, на електронну пошту: [email protected], а також за номерами телефонів: 0 800 501 720 та 044 299 74 08.
- У 2024 році оператори гарячої лінії Офісу омбудсмена опрацювали 109 417 телефонних дзвінків, з них 16 973 стосувались питань щодо прав військових.
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