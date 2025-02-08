У січні Офіс омбудсмена отримав понад 15 тисяч звернень: більшість – стосовно громадянських прав

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Основні питання, з якими зверталися громадяни:

громадянські права – 12 060;

соціальні права – 1119;

економічні права – 622;

права дітей – 406;

особисті права – 379;

свобода від дискримінації – 347.

Дмитро Лубінець зауважив, що торік у січні Офіс омбудсмена отримав понад 8 700 звернень, що майже вдвічі менше, ніж цього року.

Також він нагадав, що у разі порушення прав, українці можуть звернутися за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, на електронну пошту: [email protected], а також за номерами телефонів: 0 800 501 720 та 044 299 74 08.