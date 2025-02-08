ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручників

Про це інформує The Times of Israel.

Після передачі заручників, ізраїльські військові планують перевезти їх на військову базу поблизу населеного пункту Реїм для проведення медичного обстеження.

Згідно із заявою офісу прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, уряд привітав повернення заручників, водночас висловивши занепокоєння жорстокими методами, які супроводжували їхню передачу.

"Уряд Ізраїлю обіймає трьох осіб, які повернулися, - йдеться в заяві Нетаньягу. - Шокуючі картини, які ми побачили сьогодні, не залишаться без відповіді".

Троє звільнених, які виглядали вкрай виснаженими, стали жертвами пропагандистської акції ХАМАСу. Прем'єр додав, що державні служби підтримуватимуть їх та їхні родини, а Ізраїль продовжує працювати над поверненням усіх заручників та зниклих безвісти.

Президент Ісаак Герцог, коментуючи стан заручників, назвав це злочином проти людяності та закликав до дій міжнародну спільноту.

"Весь світ повинен дивитися прямо на Охада, Ор та Елі, які повертаються після 491 дня пекла, голодні, виснажені і страждають від болю, і яких цинічно і жорстоко експлуатують у цинічному і жорстокому видовищі мерзенні вбивці. Ми втішаємося тим, що вони повертаються живими в обійми своїх близьких, - наголосив Герцог. - Завершення процесу звільнення заручників - це гуманітарний, моральний і єврейський обов'язок. Необхідно повернути всіх наших сестер і братів з пекла полону в Газі - всіх до одного".

Кого звільнили

Елі Шарабі був викрадений у кібуці Бері разом зі своїм братом Йосі, який згодом був визнаний загиблим, а дружина і доньки Елі загинули під час нападу.

Охад Бен Амі також був захоплений в тому ж кібуці, разом із дружиною, яка була пізніше звільнена.

Ор Леві з Рішон-ле-Зіом, міста на південь від Тель-Авіва, втік з фестивалю Nova разом зі своєю дружиною Ейнав, коли на нього напали бойовики. Леві взяли в заручники, а тіло Ейнав знайшли в бомбосховищі, де переховувалося подружжя.