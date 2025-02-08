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Шольц вважає, що присутність НАТО у Гренландії варто збільшити

Дар'я Куркіна
8 лютого, 2025 субота
12:15
Світ Саміт ЄС, Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що присутність Північноатлантичного альянсу в Гренландії потрібно збільшити. Він також згадав про інтерес РФ і Китаю до острова через зміну Арктичного регіону

Зміст

Про це він розповів в інтервʼю RND.

Шольц підкреслив, що принцип "кордони не повинні переміщуватися силою" має застосовуватися для всіх, навівши приклад України.

"Ми підтримуємо Україну, тому що російський президент порушив важливий принцип європейського мирного порядку своєю агресивною війною: кордони не повинні бути переміщені силою. Цей принцип повинен застосовуватися – для всіх", - сказав він.

Німецький канцлер також підкреслив, що клімат змінює Арктичний регіон, унаслідок чого відкриваються нові судноплавні шляхи, якими цікавляться Росія та Китай.

"Через зміну клімату змінюється арктичний регіон, відкриваються нові суднові проходи, до яких Китай і Росія виявляють великий інтерес. Ось чому є обґрунтовані питання безпеки, які нам потрібно обговорити один з одним у НАТО. На мою думку, ми повинні збільшити присутність НАТО в Гренландії", - заявив Шольц.

Заяви Трампа про Гренландію: що відомо

23 грудня 2024 року новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб Гренландія перебувала під контролем США. Наступного дня уряд Данії заявив про збільшення витрат на оборону Гренландії.

8 січня міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі цього захочуть, але не буде частиною США. Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів хоче бути незалежним, а не американським чи данським.

11 січня уряд Данії надіслав команді новообраного президента США Дональда Трампа приватні повідомлення, висловлюючи готовність обговорити посилення безпеки або збільшення військової присутності Штатів у Гренландії.

13 січня міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив: його країна визнає, що США мають інтереси безпеки в Арктиці та готова обговорити це з адміністрацією Трампа. 

15 січня, прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен поспілкувалася телефоном із Трампом. Він під час розмови висловив намір захопити Гренландію, пригрозивши країні введенням мит, якщо та не поступиться.

Данія 27 січня оголосила про посилення оборонної присутності в Арктиці й Північній Атлантиці: уряд країни уклав першу проміжну угоду у співпраці з Фарерськими островами та Гренландією.

Згодом стало відомо, що Франція почала обговорювати з Данією відправку своїх військ до Гренландії на тлі погроз Трампа щодо захоплення острова.

Станом на 29 січня опитування громадської думки в Гренландії показало, що 85% гренландців не підтримують ідею встановлення контролю США над їхньою територією.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо розповів, що президент Дональд Трамп серйозно налаштований на купівлю Гренландії, що є "його пріоритетом". У МЗС Данії заявили, що держава не зацікавлена продати острів.

3 лютого Фредеріксен заявила, що Данія може дозволити Сполученим Штатам посилити свою військову присутність у Гренландії.

Теги:
Новини
Росія
Китай
Німеччина
клімат
НАТО
США
Гренландія
Олаф Шольц
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