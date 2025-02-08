Шольц назвав обговорення ідеї миротворців в Україні "недоречними й передчасними"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає обговорення ідеї відправки в Україну миротворчих сил "недоречними та передчасними", бо це означає, як передбачають у Європі, втрату Києвом тимчасово окупованих територій
Про це він розповів в інтервʼю RND.
У канцлера запитали, чи слід Берліну приєднатися до ініціативи відправки миротворчих сил в Україну для повоєнної підтримки.
"Я вважаю такі дебати недоречними та передчасними. Тому що тоді передбачається, що Україна не отримає частини своєї території назад від Росії. Я маю на увазі це дуже серйозно, коли кажу, що нічого не можна вирішити без українців", - відповів Шольц.
За його словами, перш за все "потрібен кінець конфлікту та реальні переговори, а не продиктований мир".
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"Тоді ми зможемо побачити, як можуть виглядати майбутні гарантії безпеки для України. Україна точно матиме армію, яку вона не зможе сплатити лише своїми фінансовими ресурсами, ми та всі друзі України будемо потрібні", - додав Шольц.
- 22 січня президент Зеленський сказав, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців.
- Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що для участі його країни в миротворчій місії в Україні потрібен міжнародний мандат і згода Росії.
- Водночас головнокомандувач збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас не виключає відправки військових в Україну для здійснення миротворчої місії.
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