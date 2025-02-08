Шольц назвав обговорення ідеї миротворців в Україні "недоречними й передчасними"

Про це він розповів в інтервʼю RND.

У канцлера запитали, чи слід Берліну приєднатися до ініціативи відправки миротворчих сил в Україну для повоєнної підтримки.

"Я вважаю такі дебати недоречними та передчасними. Тому що тоді передбачається, що Україна не отримає частини своєї території назад від Росії. Я маю на увазі це дуже серйозно, коли кажу, що нічого не можна вирішити без українців", - відповів Шольц.

За його словами, перш за все "потрібен кінець конфлікту та реальні переговори, а не продиктований мир".

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"Тоді ми зможемо побачити, як можуть виглядати майбутні гарантії безпеки для України. Україна точно матиме армію, яку вона не зможе сплатити лише своїми фінансовими ресурсами, ми та всі друзі України будемо потрібні", - додав Шольц.