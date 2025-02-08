Росіяни 6 разів вдарили по Гуляйполю: поранено двох людей
У суботу, 8 лютого, російська армія завдала мінімум 6 ударів по прифронтовому Гуляйполю Запорізької області, в результаті чого є поранені
Про це повідомляє голова Запорізької ОДА Іван Федоров.
За його даними, попередньо, двоє людей - чоловік та жінка, дістали поранення внаслідок обстрілу Гуляйполя. Їх доправляють у лікарню.
- Протягом минулої доби, 7 лютого, російська окупаційна армія поранила двох мирних жителів Донецької області.
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