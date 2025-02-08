Трамп звільнив голову Національного архіву США, яка причетна до його кримінальної справи

Про це повідомляє NBC News.

Про рішення оголосив директор президентського персоналу Білого дому Серхіо Гор в соцмережі Х. Він розповів: національного архіваріуса звільнили за вказівкою Трампа.

"За вказівкою президента США Дональда Трампа архіваріус Сполучених Штатів була звільнена сьогодні ввечері. Ми дякуємо Коллін Шоган за її службу", - написав Гор.

Зазначено, що американський президент раніше заявляв про намір звільнити Шоган в одному з інтервʼю.

NBC підкреслює: Національний архів США "зіграв ключову роль" у кримінальній справі проти Трампа щодо секретних документів. У 2022 році мінʼюст США отримав записи з камер спостережень, на якому помічники глави Білого дому переміщували коробки із секретними документами. ФБР відкрило кримінальне розслідування, а сам Трамп не визнав себе винним у жодних правопорушеннях.

Згодом міністерство юстиції закрило справу через практику непереслідування чинних президентів.

"Сьогодні ввечері президент Трамп звільнив мене. Жодної причини або приводу не було названо. Для мене було честю служити 11-м архіваріусом Сполучених Штатів. Я ні про що не шкодую - я щодня робив усе можливе для Національного архіву та американського народу", - йдеться в пості на сторінці в Linkedin, яка, ймовірно, належить Шоган.